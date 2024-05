/ROZHOVOR/ Důležitostí určitě ne, provedením ale vstřelil svůj možná životní gól. Stoper ostravského Baníku Michal Frydrych se devět minut po přestávce zápasu 3. kola nadstavby fotbalové FORTUNA:LIGY na Spartě, kdy vystřídal zraněného Filipa Blažka, položil do centru Matěje Šína od rohového praporku a nádherným zakončením prostřelil gólmana Petera Vindahla. Na body to ale nestačilo, Baník padl 1:2 a i přes porážku Mladé Boleslavi na Slovácku zůstává pátý se ztrátou dvou bodů. „Chtěli jsme si po zápase na Slavii i prohře s Boleslaví zlepšit reputaci. I v deseti jsme měli snahu, ale na Spartě je to těžké po takovém vyloučení,“ přiznal Michal Frydrych.

Choreo fanoušků Baníku Ostrava na Spartě (14. května 2024). | Video: David Hekele

Michale, už jste takový gól někdy vstřelil?

V první řadě bych o tom gólu moc nechtěl mluvit. Víme, že se nám nadstavba nedaří, chtěli jsme tady uhrát nějaké body. V prvním poločase jsme byli ustrašení, nechtěli jsme moc hrát, ale ve druhém jsme to chytili za správný konec a týmovým pojetím se nám podařilo vyrovnat gólem, který jste zmínil. Jsem rád, že se vydařil, asi byl hezký, ale ještě jsem ho neviděl, tak nevím, jak přesně vypadal a kam míč letěl. Ale spíš bych ho vyměnil za body.

Rivalita Sparty a Baníku: Baroš Křetínského meganabídku roztrhal. A Jankulovski?

Klíčovým okamžikem bylo vyloučení Patricka Kpoza. Kde se stal problém z vašeho pohledu?

Cítil jsem, že ten náš gól nám vliv krev do žil. Sparta mohla znejistět, tlačili jsme se dopředu na standardku, ale nepohlídali jsme si jejich rychlou rozehrávku od gólmana. Patrick asi nemusel ten míč nechat padat, útočící hráč ti v té chvíli měl jednodušší. Nicméně z toho, co říkali lidi, kteří tu situaci viděli na videu, tak přísná červená karta. Určitě v takovém zápase, který by se měl rozhodovat v jedenácti hráčích na obou stranách.

Rozhodující gól pak padl z takové „trmy vrmy“…

Sparta potvrdila, že je na dobré vlně, daří se jí, míče se jí odrážely. První i druhý gól. U něj jsem zablokoval střelu do zdi, nemohli jsme to odkopnout, trefili jsme jejich hráče, opět se to k nim odrazilo, s tečí to trefili do tyče, od které to zase šlo k nim, nikoliv k nám… Prostě týmy, které hrají o titul, tak se tohle k nim odráží, mají to štěstí.

Měli jste pak – zejména v hlavách – sílu na to odpovědět i v oslabení?

Já myslím, že jste to museli vidět, že i když jsme byli v deseti, byli jsme schopni Spartu vykombinovat, dostat se do nich, ale před bránou to už zavřeli. Měli jsme jen náznaky, ani standardky jsme si nevytvořili, ze kterých bychom mohli zkusit vyrovnat. Vzadu jsme si dovolili víc, než vepředu, kde nám asi chybělo víc odvahy. Šíňas měl střelu, trefit to lépe, mohlo to tam zapadnout. Proti takovým týmům musíme využívat každou šanci, protože se jich mnoho nenaskytne.

Kouč Skotnica: vyřadil Baník, srazil Poborského a teď vede Hlubinu do třetí ligy

Boleslav ztratila, nemrzí, že jste toho nevyužili?

Mrzí to hlavně kvůli našim fanouškům, kteří jezdí na všechny výjezdy, i když v nadstavbě je toho asi na nich už moc. Mít tři výjezdy v krátké době je náročné, asi pak chybí čas i prostředky, aby byli všude. Ale těm, kteří přijeli, jsme chtěli udělat radost, zlepšit si reputaci po zápase na Slavii i prohře s Boleslaví. I v deseti jsme měli snahu, ale na Spartě je to těžké po takovém vyloučení.

Navíc neprožíváte vydařené období, jelikož jste šest zápasů nevyhráli…

Je to těžké, protože jdete do nadstavby proti nejlepším týmům ligy, my jen potvrdili, že se nám proti nim nedaří. Nejsme schopni se dostat na koně, dát gól, který nás uklidní, což je škoda. V prvním poločase jsme jakžtakž bránili, ale Sparta skórovala z odraženého míče, což je uklidnilo do druhého poločasu. A když už vyrovnáme, hloupě inkasujeme. To se opakuje.

Kaiserslautern zachráněn, Kaloč dál v Německu. Baník řeší Ewertona, co Almási?

Vy pamatujete poslední výhru Baníku na Letné před téměř deseti lety. Proč se tady nedaří?

Na hřišti Sparty a Slavie se musí sejít v daný den vše, maximální výkony od všech hráčů, nemůžete si dovolit, aby někdo vypadl. A určitě mít i štěstí. To jsme měli před těmi deseti lety, kdy jsme v šesté minutě dali na jedna nula, a pak jsme to nějak ubránili, i když jsme měli tehdy hodně mladý tým. Je to škoda. Musíme na tom zapracovat, nabrat sebevědomí, i když máme mladší kluky, tak aby se v těchto utkáních nebáli ukázat vše, co v sobě mají, protože fotbal hrát umí.

Boleslav sobotu přijela s destruktivní taktikou, přiznal to i trenér David Holoubek, že cílem bylo uhrát za každou cenu výsledek. Nebylo by to teď cesta, kdybyste to v těchto zápasech zavřeli a vše podřídili konečnému skóre?

Krátkodobě to asi cesta být může, jeden zápas s tím urvete, ale jestli chcete postoupit do poháru, tak jak se tam budete prezentovat? Chcete tam betonovat, nebo si to užít? Máme nějakou cestu, mladé hráče, ofenzivní, dobře nastavené do brejků, takže musíme zlepšit přechodovou fázi do plné obrany, aby to v příští sezoně bylo ještě lepší. Chceme pracovat na tom, aby i výkony byly co nejlepší, abychom se nějak prezentovali.