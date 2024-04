/ROZHOVOR/ Po čtyřech měsících poprvé v základní sestavě. S menší herní praxí, soupeřem i nově rozestavením na tři stopery se ale popral výborně. Obránce Michal Frydrych měl nemalý podíl na tom, že fotbalisté Baníku Ostrava porazili v nedělním utkání 26. kola FORTUNA:LIGY Teplice 4:1. Dokonce se málem zapsal mezi střelce, jeho gól ale zmařil ofsajd Filipa Kubaly. „Myslím, že by to ani tak gólman nechytil,“ prohlásil nejstarší člen kádru Slezanů.

Utkání 26. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 31. března 2024, Ostrava. Michal Frydrych z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Výhra 4:1, je to úleva po sérii špatných domácích výsledků?

Určitě, ale my jsme si za tím vítězstvím od začátku šli. Dali jsme rychlý gól, přidali druhý, abychom se ještě více uklidnili. Teplicím jsme nabídli pár možností po našich chybách v první poločase, ale ony toho naštěstí nevyužily. Jinak to bylo od nás zodpovědné. I když jsme byli v novém rozestavení, tak nám to docela šlo.

Museli jste si na schéma se třemi stopery zvykat?

Čtverku máme více zažitou, ale v týdnu jsme si trojku vyzkoušeli, ukázali jsme si na videu nějaké věci, co bylo potřeba zlepšit, nebo jak budeme chtít hrát a myslím, že Teplice s tím měly ze začátku trochu problém. Nečekaly to. Než si zvykly, tak nám ta rozehrávka šla lépe. Jsme rádi, že jsme vyhráli, protože to bylo už dlouhé.

OBRAZEM: Baník doma ukončil černou sérii a je čtvrtý. Teplice načal Tanko

Věříte si na Teplice více? Bilanci máte s nimi dobrou…

S tím jsme do zápasu nešli, Teplice měly dobrou defenzivu, moc gólů nedostávaly, byly nepříjemné, i když asi více doma. Ale i v těch venkovní zápasech byly nepříjemné, hrají jednoduše nahoru, mají dva vysoké útočníky a s tím se obrana vždy musí poprat.

Osm soutěžních zápasů jste doma nevyhráli, přesto jdete na čtvrtou příčku. Není to zvláštní?

Znamená to, že kdybychom doma vyhrávali, tak jsme třeba ještě výše. Ale bohužel takový je fotbal, nám se dařilo více venku. Teď věřím, že se nám bude dařit venku i doma a udržíme se na tom čtvrtém místě co nejdéle.

Je to cíl?

Před sezonou, pokud si správně pamatuju, by cíl do osmého místa. Ale tím, jak se ta situace vyvinula, rychleji jsme se chytli a drželi se nahoře, přestože jsme doma prohrávali, tak vnímáme, že ta ambice i vedení ta čtvrtá pozice je, když už je tak blízko.

Třicet let od ligového derby v Ostravě: sudí Berbr, sólo Hýravého a drtivý Baník

Přestože jste nahoře, ozývaly se hlasy, že nehrajete dobře. Vnímali jste to?

Vnímali, nikdo nechce doma půl roku prohrávat. Bylo to těžké i pro nás a o to více i pro fanoušky, kteří si musí koupit lístek, jít na fotbal třeba po práci. Je to v týdnu třeba jedna z mála jejich radostí, chtějí se pobavit a my jsme jim tu radost nedopřáli. Doufám, že jsme to vzali za správný konec a budeme to potvrzovat i v dalších zápasech.

Dneska jste jim udělali dvojnásobnou radost. Vysoko jste vyhráli a ještě jste jim snížili cenu piva…

To jsem chtěl říct, že jsem někde četl, že za každý gól měli slevu, tak doufám, že se něco vypilo a měli z toho větší radost. Dělám si legaci, jsme především rádi, že jsme vyhráli a lidé si to užili. Bylo krásné počasí, hodně jich přišlo a byl to fajn zápas, myslím si, pro všechny dneska.

Návrat do sestavy jste mohl oslavit gólem, nakonec vám ho zneplatnil Filip Kubala ofsajdem. Jste smutný?

Cítil jsem před zápase nějak, že ten gól dám a dokonce jsem ho dal. Když rozhodčí ukázal ofsajd, nechtěl jsem tomu věřit. Nevěděl jsem, jestli jsem v něm byl já, to se mi nezdálo. Ale myslím, že mu (Kubala) asi moc nezavázel, a že by to gólman nechytil, i kdyby tam nestál. Měl jsem z něho fakt radost. chtěl jsem se ukázat, když jsem nastoupil po tak dlouhé době. Myslím, že se mi ten zápas docela vydařil a vyšperkoval jsem ho tím gólem, který neplatit. Ale bylo to 3:1, nic se vlastně nedělo, hlavní je výhra a tři body. Ty jsou důležité.