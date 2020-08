Co vás po letech v zahraničí přesvědčilo k návratu do Česka?

V zahraničí jsem byl přece jenom už dlouho, posledních jedenáct let v kuse (celkem čtrnáct – pozn. red.), a už mě to prostě táhlo domů. Dokonce jsem uvažoval i o tom, že kariéru ukončím, ale během tří týdnů, kdy jsem měl volno, se mi to rozleželo v hlavě, navíc se ozvala Karviná, tak jsem si řekl, že zkusím něco odtrénovat, a pokud budu cítit, že jsem zdravý, že budu i otevřený možnosti návratu do české ligy. Vlastně se už těším na začátek sezony.

Proč padla volba zrovna na Karvinou?

Protože podnikla konkrétní kroky. Měl jsem nabídky i z Polska, ale jak jsem už řekl, roli hrála hlavně rodina a touha vrátit se domů. V úvahu tak připadaly jen kluby z našeho kraje a Karviná je blízko Ostravy, takže tak.

O Baníku jste nepřemýšlel?

Tak hlavně se mi Baník neozval, navíc je zřejmé, že Baník omlazuje, takže to ani nebylo téma. Jediné téma pro mě bylo, že pokud se neozve někdo z okolí Ostravy, tak už ani hrát nebudu. Naštěstí tedy přišla nabídka z Karviné. V Kielcích jsem měl ještě na rok platnou smlouvu, ale domluvili jsme se na jejím rozvázání.

Když dovolíte takovou vsuvku – působil jste v klubu Korona Kielce. Nebyly v Polsku nějaké narážky, že hrajete v Koroně, když všude řádí „korona“? Tedy koronavirus?

Rozumím, ale nikdo si z toho srandu nedělal, v tomhle jsou Poláci velmi korektní, ostatně - umírali lidé, takže to všichni brali vážně.

Jak se těšíte na českou ligu? Sledoval jste jí pravidelně, když jste byl v cizině?

Českou ligu jsem samozřejmě sledoval, hlavně tedy Baník, protože jsem pořád jeho fanouškem, ale přehled jsem si udržoval celkový, i když úplně do detailu jsem nešel. Na to nebyl čas. Protože jsem doma dlouho nebyl, sám jsem na úroveň české ligy zvědavý.

V týmu se potkáte s kamarádem Petrem Bolkem…

A nejen s ním, masérem je tady Marek Poštulka, se kterým mám skvělý vztah. No a že je tady Bolčus, tak to je paráda, hned jsme si oba oživili vzpomínky na naše začátky, protože s Petrem se známe odmala. Teď spolu jezdíme z Ostravy do Karviné, takže můžeme probrat vše, na co v posledních letech nebyl čas.

Čerstvý kapitán Baníku Jan Laštůvka prozradil, že jste se v létě hecovali, aniž by věděl, že nakonec skončíte v Karviné. A teď proti sobě budete hrát v prvním kole…

To je taky legrace, ostatně s Laštym mám jednu takovou pikantérii, po zápase s Baníkem vám ji prozradím (úsměv).

Zdroj: Adam Januszek

Jak emotivní pro vás vlastně bude nedělní derby proti Baníku?

Teď ještě emoce nepociťuji. Až se bude zápas blížit, bude to větší, protože Baník je klub, který mě vychoval do velkého fotbalu. Čekám specifický zápas, nicméně je jasné, že teď jsem hráč Karviné, takže se budu snažit podávat co nejlepší výkony za klub, kde působím. Baník chceme porazit.

Jaký máte pocit z přípravy a své formy?

S týmem trénuji jen deset dní, mám za sebou pouze jeden přípravák, do kterého jsem navíc šel z plné zátěže, takže ohledně své formy si teď netroufnu nic bližšího říkat. Věřím tomu, že si to brzy sedne a až budou i svěží nohy, půjde to nahoru (úsměv).

Smlouvu máte na rok. Proč právě na rok, delší jste nechtěl?

Vzhledem k tomu, že už jsem uvažoval i o konci, tak jiné varianty než smlouva na rok nepřipadaly v úvahu. Stejně si myslím, že je to asi poslední sezona, i když nikdy neříkej nikdy. Důležité bude, abych byl sám se sebou spokojený, a samozřejmě stěžejní bude to, jak mi bude sloužit zdraví.

Karviná hrála poslední tři roky o udržení. Nebojíte se toho?

Je nová sezona a kádr se hodně obměnil. Myslím, že cíl bude asi podobný a nejspíš se zase bude hrát o záchranu, i když já si myslím, že teď, když přicházejí noví a kvalitní hráči, se kádr hodně zpevnil, takže zase takové problémy bychom mít nemuseli.

Nějaký názor na kvalitu kádru jste si už udělal, že?

Jistě, absolvoval jsem s týmem už několik tréninků a můžu říct, že kluci jsou tady fakt šikovní. Máme dobrého trenéra, který ordinuje kvalitní tréninky, navíc zázemí je v Karviné na špičkové úrovni. Ale jak říkám, nějakou dobu jsem tady nebyl a zase takový přehled o úrovni ligy nemám, takže nemohu teď říct, na co budou naše výkony stačit. Když skončíme do desátého místa, bude to určitě úspěch.

Co by mohlo být předností vašeho týmu?

Určitě bojovnost, budeme se snažit být silní na presinku a doložit k tomu tu fotbalovou kvalitu. Zatím bych víc nedodával, jsem tu krátce, abych to mohl hodnotit. Za měsíc, za dva budu chytřejší.

Ale jasné je to, že se od vás čekají góly, je to tak?

Na to připravený jsem. Celou kariéru se ode mě čekají góly, takže i v Karviné to beru jako svůj úkol.