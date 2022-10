Hapal: Zášť ve mně není. Tým je kvalitní, musíme v něm vzbudit baníkovské srdce

„Měl jsem možnost tu chodit, pozorovat, jak se pracuje, a potkávat se s hráči i trenéry. Vidět, jak se chovají, jakou mají náladu. A já v týmu neviděl žádný život, energii,“ popsal Mikloško s tím, že signálem byl i pohárový duel v Kroměříži.

„V závěru se zdálo, že domácí měli větší sílu, než my. Ano, terén byl těžký, ale těžký pro oba týmy. A my to nedokázali zvládnout, naštěstí se postoupilo na penalty, ale to mi ukázalo, že tým na tom není ideálně kondičně,“ dodal Luděk Mikloško.

I proto skončili kondiční trenéři Dominik Špavelko a Aleš Buzek, místo nich se k áčku přesouvá od mládeže Filip Saidl. Zodpovědnost ale ležela především na bedrech Pavla Vrby. „Trénoval, jak trénoval. Chyběla mi v tom energie, intenzita. Věděl jsem, že to tak dál nemůže být, musí se udělat razantní řez. A ten se stal,“ nastínil své uvažování Luděk Mikloško.

Teprve v létě jmenovaný Vrba tak nedostal prostor ani do konce podzimu. „Nemělo cenu čekat. Nedovedl jsem si představit jít v tomto složení dál do přípravy. Byla by to ztráta času. A proto se to muselo udělat teď, aby Pavel (Hapal) měl čas tým poznat, udělal si kvalitní přípravu a do jara se šlo naplno,“ vysvětlil Luděk Mikloško.

Sám šedesátiletý funkcionář tvrdí, že toho za posledních deset dní mnoho nenaspal. A do realizačního týmu sáhl i přesto, že ho s Pavlem Vrbou pojí přátelství. „O to to bylo těžší, ale věděl jsem, že takhle to nemůžeme nechat. Že tým jde dolů, i psychicky. Bylo mi jasné, že není zdravý a potřebuje oživit. Věřím, že se to podaří, protože tu máme kvalitní hráče, ale když se s nimi nepracuje, jak má, tak to je špatné,“ uvedl k volbě náhrady v podobě Pavla Hapala.

Třiapadesátiletého kouče z minulosti zná, proto jeho volba padla na něj. „Jsme kamarádi, vím, jak pracuje, je zkušený a v ideálním věku. Trochu mladší než já,“ usmál se. „Myslím si, že splňuje veškeré předpoklady, protože to tu zná, byl už tady, a to je pro kolektiv i celou Ostravu důležité. Myslím si, že odteď půjdeme nahoru a bude se to zlepšovat,“ zopakoval Mikloško.

Změny ale nejsou jen personální. Klub bude investovat i do modernějších technologií. „Řeknou nám, jak na tom hráči jsou. Můžeme tím monitorovat prakticky vše, předvídat zranění, nebo naopak hráče po zranění dostat zpět do ideálního stavu a do hry,“ prozradil další kroky.

Za cíl má také práci s mladými a jejich přesun z dorostu, či B-týmu do ligového mužstva. Aktuálně je jeho starostí dokončit rekonstrukci realizačního týmu. Jan Baránek dostal nabídku na práci hlavního kouče u B-týmu, vzal si čas na rozmyšlenou. Vyloučit ale stále nelze i setrvání u áčka.

„Je to na něm, ale byl bych rád, kdyby tu zůstal, protože je to mladý trenér a já mu tuto šanci chci dát, abych viděl, jestli je schopný trénovat sám. Za mě je to nejideálnější šance, kdy může trénovat dospělý fotbal. Říkal jsem mu, ať si uvědomí, kolik má let, a že bude jeden z nejmladších trenérů ve třetí lize. Nebude na něj kladen žádný tlak, protože béčko je nastaveno Milanem Chalupou fantasticky, už loni hráli velmi dobře a teď to pokračuje," odhalil Mikloško.

„Pokud to nevezme, bude to škoda, i pro něj, protože se může stát, že další místo tu už nebude. Zahodit takovou šanci by bylo špatné," doplnil, přičemž by rád, aby se rezerva Baníku v příští sezoně poprala o postup do druhé ligy.

Je také otázkou, co bude s Davidem Oulehlou. I o jeho služby je ale na Bazalech zájem. Hapal by si však přál jako druhého asistenta Tomáše Janotku, jenž je ale vázaný v Sigmě Olomouc, kde trénuje devatenáctku. „Samozřejmě během dvou dnů je těžké to sestavit. Věřím tomu, že během krátké chvíle budeme vědět. Možná na někoho budeme muset kvůli dvouměsíční výpovědní lhůtě čekat. Myslím si ale, že v současném složení to zvládneme. Pak už se to jen doplní a doladí,“ uzavřel Luděk Mikloško.