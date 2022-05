Lukeš: Deset milionů je investice do budoucna. Baník potřebuje Svědíka

Západočeši by mohli dnes večer teoreticky slavit. Museli by ale vyhrát v Mladé Boleslavi s Hradcem Králové, zároveň Baník obrat „sešívané“. „To se uvidí. Třeba nemusíme nic rozhodnout,“ řekl trenér Tomáš Galásek. „Hlavně se musíme sami zlepšit a dostat do hráčů čistou hlavu, popřípadě odvahu, kterou má třeba Hradec v nadstavbě i celou sezonu,“ dodal Galásek.

Velkou motivací pro baníkovce je jistě i koruna krále ligových střelců, na níž útočí šestnáctigólový Ladislav Almási. Jen jednu trefu ztrácí na duo Jurečka – Beauguel. „Zajíci se počítají až po konci, tak uvidíme,“ nechal věc otevřenou slovenský reprezentant.

Kdekdo má v paměti ještě prosincové drama a přestřelku 3:3. „Teď je naší úlohou Slavii, Plzni, nebo oběma zkomplikovat boj o titul. Všichni víme, jaký to byl minule zápas, nepodcení nás, ale bude to svátek. Poslední domácí zápas v sezoně se Slavií, co víc si přát? Snad bude pěkné počasí a lidé nás podpoří,“ uzavřel Almási.