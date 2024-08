Sraz v 17 hodin, přesně sto osmdesát minut před výkopem, u Městského stadionu ve Vítkovicích. Spočítání všech, „nalodění“ se do autobusu a výprava fičí za dobrodružstvím. Historicky potřetí.

Před necelým rokem – loni v září – se jelo v podobném počtu na Andrův stadion do Olomouce. „Bylo to boží. Snažili jsme se být slyšet i vidět, celá republika to vnímala. Ne to, že jsme dobří, ale najednou všichni prozřeli, že děti nemají strach chodit na stadion,“ vzpomíná Tereza Šarmanová, jednatřicetiletá věrná fanynka a nyní už i zaměstnankyně klubu, která stojí za projektem „mladých chacharů“ a právě výjezdů dětí.

Letos na jaře se pak jelo do Pardubic, ale s výraznou změnou. Dětí byla rovná třicítka a cestovalo se vlakem s tím, že od nádraží následoval regulérní pochod. „Tam to byl opravdu pravý výjezd se vším všudy. Organizačně sice náročnější, ale o to autentičtější. Po vlastních nohou pěkně hlasitě přes celé město,“ líčí Šarmanová.

„Pokud jde ale o Slovácko, věřím, že při lepším čase by nás bylo víc, ale neděle večer tomu moc nenahrává. To není čas pro rodiny s dětmi, které bychom na stadionech chtěli mít. Asi by se příště mohli dotyční lidé trochu zamyslet,“ podotýká Tereza.

close info Zdroj: Tereza Šarmanová zoom_in Výjezd Mladých chacharů, fanoušků Baníku Ostrava, na Slovácko.

Výjezdu do Olomouce se účastnily děti, které organizátoři znali z domácích zápasů a sektoru. Od Pardubic už však funguje veřejná výzva, a záleží, kdo se přihlásí. „Dáme podmínky, za jakých se jede, rodiče vyplní prohlášení a zaplatí sedm set korun, v čemž mají děti lístek, autobus, tričko a svačinku,“ odhaluje.

Baník přispívá na autobus a fanklub na trika. Věkové rozpětí účastníků je mezi sedmi a čtrnácti lety. „To uvádíme, ale přiznám se, že do Pardubic s námi jel šestiletý Ondra a zde na Slovácku máme stejně starého Matyáška,“ upozorňuje Tereza Šarmanová.

MYŠLENKA? ULTRAS A KLUBU

Za původní myšlenkou Mladých chacharů stojí ultras a samotný klub. „Ráda bych sklízela smetanu, ale já s tím nepřišla,“ přiznává Tereza. „Kluci z ultras mi zavolali a říkají: ‚Hele Terko, chce to nějak rozproudit novou generaci fanoušků.‘ Nevím, proč se obrátili na mě, asi proto, že jsem se dlouho živila organizováním svateb, tak to mám možná v sobě. A zrovna jsem byla na mateřské. Asi si mysleli, že nemám, co dělat,“ směje se mladá žena.

Napoprvé odmítla. „Říkala jsem si, co bych dělala s tolika dětmi, jak to zrealizuji. Ale jakmile jsem odložila telefon, hned mi začaly běžet hlavou různé scénáře. Chvíli jsem se zamyslela, co s tím, dostala jsem nějaké nápady a pomalu vše vzniklo. A nejde jen o tyto výjezdy, nebo sektor, ale třeba i projekt Baník ve školách,“ připomíná Tereza Šarmanová.

Fandovství a courání po republice ji přitom není nijak cizí. Sama jezdí na Baník již přes dvacet let. Na první domácí zápas, kam ji vzal na Bazaly v deseti letech táta, si nevzpomíná. „Jen vím, že jsem seděla na „eskách“ a koukala na kotel,“ šťárá v paměti.

Zato venkovní premiéra ji v mysli zůstala a asi zůstane navždy. Šlo o „slavný“ zápas v Příbrami, který se proměnil spíše v bojiště mezi fanoušky a policií. „Doslova válka. A uprostřed ní šestnáctileté vyděšené děvče,“ ohlíží se do minulosti.

„Dokonce mi pak mamka dala na půl roku zaracha, když v televizi viděla, jak přelézám plot. Samozřejmě, nebylo to nic příjemného, ale poznala jsem a poprvé v životě viděla, jak baníkovci umí táhnout za jeden provaz, ať je tam kdokoliv. Oni prostě se umí sebe zastat. A to se mi líbí. Proto má ten zápas místo v mém srdíčku,“ oceňuje Tereza.

Podobné jednání u své dcery, které je tři a půl roku, si představit ale neumí. „V žádném případě,“ vyhrkne. „Jakmile bude v pubertě, na fotbal nevkročí. Ale ne, dělám si srandu. Jen doufám, že bude rozumnější,“ usmívá se. „Na fotbal – i do kotle – chodí od narození. Asi to není úplně mateřské, ale prostě to tak je. Navíc já se ničeho nebojím, na výjezd bych ji vzala kamkoliv, protože všechny ty lidi znám a vím, že by se jí nemohlo nic stát,“ je si jistá.

CHCEME SE POSOUVAT

Že fandění děti baví, dokazuje i fakt, že chorea v sektoru Mladého chachara si samy tvoří. „Třeba na Kodaň jsme dělali v sobotu. Prostě jsme si zavolali nebo napsali s rodiči, děti přijely a šlo se na to. Je fajn, že entuziazmus rodičů je podobný, jako u jejich ratolestí,“ chválí Tereza Šarmanová. „Dokonce jsme během jednoho Baníku na školách oslovili klučinu, který nikdy na fotbale nebyl, stejně jako jeho rodiče. A teď chodí, což je fajn,“ těší ji.

Aktuálně se o celou věc stará sedm lidí. Od nápadů až po realizaci. Jde projekt ještě posouvat? „Nad tím přemýšlím skoro denně,“ přikyvuje hlavní tvář. „Určitě to lze. Buď tím, že budete zvyšovat účast, což věřím, že se vzhledem k zájmu bude dařit. Zároveň tím každý získává nové kamarády. A s tím souvisí zkusit oslovit ještě širší skupinu dětí. Já teď oslovuji školáky, ale chtěla bych jít níže do školkového věku,“ nastiňuje Tereza své záměry.

close info Zdroj: Tereza Šarmanová zoom_in Výjezd Mladých chacharů, fanoušků Baníku Ostrava, na Slovácko.

„Samozřejmě jsme přemýšleli i nad častějšími výjezdy, děti by chtěly, protože jsou za to vděčné a to byste koukal, jak jsou zároveň i poslušné. Až mě to překvapuje. Já si ale myslím, že teď, když je to co půl roku, to má punc určitého svátku,“ míní.

Další výjezd plánuje na jaro. „Každopádně plány máme velké, chystáme překvapení, ale víc říct nemůžu. Musím si nechat nějaké tajemství,“ rozesměje se fanynka. „Ale mám přání. Víte jaké? Konkurenci. Rivaly,“ překvapí. „Samozřejmě je skvělé být v tomto jednička, pro ty děti by to bylo super, kdyby někoho takového před sebou viděly. Spartu, Slavii, nebo někoho jiného, to je jedno. Nás by to aspoň donutilo se posouvat,“ myslí si Tereza Šarmanová.

Po zhruba dvou hodinách – s jednou zastávkou – jsou Mladí chachaři na místě. Cesta proběhla v klidu, výpravu však lehce vystraší cílová stanice. Kousek od stadionu Slovácka totiž čeká policie. „Nenechali nás vysadit děti u sektoru, místo toho jsme museli jsme na jejich pokyn jít v organizované skupině s doprovodem. Tak jsem z toho teď taková smutná, že i k dětem se takhle chovají,“ pokrčí rameny Tereza.

„Zažila jsem dost, sama jsem šla v kordonu několikrát, ale s tímto jsem nepočítala. Holt asi vypadáme jako nejvíc nebezpeční tvorové na téhle planetě. A když děti stojí v sektoru za mřížemi, je to smutné, až vtipné. Pak ani nevíte, jestli se smát nebo brečet,“ povzdechne si Tereza Šarmanová.

Nejen ona si je však vědoma, že byla u vzniku a realizace fenoménu, který zatím ostatní kluby nenapodobily. „A co si přát? Snad jen trochu více rozumu u lidí, kteří vymýšlí ty termíny. Aby více mysleli na ty nejmenší fanoušky,“ uzavírá narážkou na neděli ve 20 hodin.