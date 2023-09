MOL Cup: Baník i Opava přišli o soupeře, los se bude po chybě opakovat

Od středy se chystali, že jedni pojedou do Kolína, druzí do Prahy na střet s Duklou. Teď mohou veškeré dosud platné dohody a plány hodit do koše. Fotbalisté Baníku Ostrava a Slezského FC Opava, poslední zástupci Moravskoslezského kraje v MOL Cupu, o své soupeře přišli. Stejně jako všichni ostatní. Po chybě FAČR se bude losovací akt v pátek ve 12 hodin opakovat.