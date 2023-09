Poslední dva kluby z Moravskoslezského kraje v osudí MOL Cupu znají své další soupeře. Zatímco ostravský Baník pojede plnit roli favorita na Spartu, nikoli však pražskou, ale do Kolína, Slezský FC Opava do hlavního města pocestuje. V druholigové konfrontaci změří síly na Julisce s Duklou.

Fans Baníku v Hlučíně. | Video: David Hekele

Oběma celkům vylosoval protivníky bývalý útočník a nejlepší střelec v historii národního týmu Jan Koller, který je zároveň ambasadorem poháru. Baník, šestý tým FORTUNA:LIGY, vyřadil v předchozím kole nedaleký Hlučín. Podobně jako loni, kdy svěřenci Pavla Hapala narazili ve stejné fázi poháru na Velvary, se poměří s třetiligovým sokem. Kolín, kterému patří ve skupině B ČFL s pěti body dvanáctá pozice, vyřadil Nový Bydžov (1:0) a Chlumec nad Cidlinou (3:1).

Opavu čeká o poznání těžší bitva. Dukla vede druhou ligu, v poháru vyhrála v Hostouni (4:1) a na hřišti Vltavínu (3:0). Slezané suverénně vyhráli v Šumperku (5:1) i v Holešově (7:0).

Lukeš: Kaloč v Baníku jako v létě zavřený koupák. Nevyřešená situace je nesmysl

Do bojů už zasáhnou i pohároví zástupci. Spartu čeká pražské derby s Žižkovem, Slavia se vydá do Mariánských Lázní, zajímavá bude bitva brněnské Zbrojovky s Plzní a Bohemians pojedou do Domažlic. Uničov, který v předchozím kole senzačně vyřadil prvoligovou Karvinou, se střetne doma s Pardubicemi.

Úředním termínem 3. kola je středa 27. září.

Kompletní los 3. kola MOL Cupu:

SK Sparta Kolín – Baník Ostrava, Dukla Praha – SFC Opava, Mariánské Lázně – Slavia Praha, Sparta Praha – Viktoria Žižkov, Vysočina Jihlava – Slovan Liberec, SK Zápy – Sigma Olomouc, Zbrojovka Brno – Viktoria Plzeň, SK Uničov – FK Pardubice, TJ Jiskra Domažlice – Bohemians Praha 1905, FK Teplice – MFK Vyškov, Kladno – FC Zlín, Líšeň – 1. FC Slovácko, Kroměříž – Dynamo České Budějovice, FK Jablonec – 1. SK Prostějov, MFK Chrudim – FK Hradec Králové, FK Mladá Boleslav – Velvary/Vlašim.