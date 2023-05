/FOTOGALERIE/ Předmětem řady spekulací a informací se stal v posledních dnech Baník Ostrava. Jedenáctý celek uplynulé sezony fotbalové FORTUNA:LIGY registruje zájem ze strany pražské Slavie o útočníka Muhameda Tijaniho, to není nic nového, nicméně deník Sport přišel ve středu se zprávou, že suma, již chce za Nigerijce celek z Bazalů, by měla být až šedesát milionů korun. Proti tomu se na Twitteru ohradil šéf „sešívaných“ Jaroslav Tvrdík.

Kotel Baníku proti Pardubicím (28. května 2023) | Video: David Hekele

Dvaadvacetiletý vysoký útočník nastoupil v sezoně do 32 zápasů, v nichž nastřílel jedenáct branek. Osm z nich v závěrečné fázi ročníku, kdy Baníku šlo o to, aby se v nejvyšší soutěži pohodlně udržel. Tijani skóroval dvakrát proti Plzni, či Pardubicím, hattrick zaznamenal v Olomouci, gólem se podílel na drtivé výhře nad Brnem.

Nebylo tak divu, že se ozvali zájemci. Především právě Slavia, což v minulých dnech Deníku potvrdil i sportovní ředitel Luděk Mikloško. „Ano, Slavia se na něj ptala. Teprve ale uvidíme, co v nejbližších dnech bude,“ řekl v rozhovoru, který přineseme v nejbližší době. „Pro nás je důležité, že majitel nechce moc prodávat, spíše naopak tým zkvalitnit a možná rozšířit,“ dodal Mikloško.

Článek v novinách se brzy dočkal reakce v táboře Pražanů. A rovnou z nejvyšších míst. „Vašek Brabec (majitel Baníku) je soudný a férový manažer. Čísla deníku Sport by nenapsal ani Petr Bezruč,“ napsal na Twitter šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. „Nezlobte se, ale je to tak absurdní, že to ani nelze popřít. Nikdo to po nás nechce a nikdo to nenabízí,“ pokračoval Tvrdík.

Ať by suma za eventuální Tijaniho přestup byla jakákoliv, reálná je kromě peněz také hráčská náhrada pro Baník. Mluví se o Brazilci Ewertonovi, nabízí se Srdjan Plavšič, který Slavii patří, má tam smlouvu ještě na další sezonu, chuť se do Edenu vracet ale údajně příliš nemá. Nyní sice preferuje zahraničí, ale v případě neúspěchu neměl vyloučit, že by se opět přidal Baníku. Spíše však na další hostování, než přestup. V minulém týdnu mělo mít ohledně šikovného Srba vedení Baníku sezení v Praze.

„Jednáme, my máme zájem,“ potvrdil Deníku Mikloško, jež by také rád, aby zůstal i Brazilec Cadu. Tady ale bude záležet především na novém trenérovi Plzně.

Podle Sportu by Baník v aktuálním přestupním období posílit slovenský záložník Tomáš Rigo a brankář Jakub Markovič, který hostoval ze Slavie v Pardubicích. Příchod druhého jmenovaného potvrzují i informace Deníku z úterního dopoledne. Blízko je angažování varnsdorfského útočníka Abdullahiho Tanka.

Velkým otazníkem jsou veteráni. Obránce Jiří Fleišman by měl v Ostravě hrát dál. Jiné to však bude u brankáře Jana Laštůvky, možná i Nemanji Kuzmanoviče, byť Srb má na Bazalech ještě rok kontrakt. Bývalý reprezentační gólman, jemuž bylo nepokračování v Baníku oznámeno v pondělí, podle informací Deníku s kariérou končit nechce, má však mít nabídku na jinou práci. A že by šel například do mateřské Karviné – nováčka první ligy? Odsud zatím laso nepřiletělo.