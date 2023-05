„Myslím si, že to vyšlo z přemíry snahy. Snažil se tak moc, že mu to nešlo. Ale teď je v opačném stadiu. S nadsázkou: do čeho kopne, z toho je gól,“ říká Deníku Roman West, který Tijaniho poznal před pěti lety.

Tehdy osmnáctiletému mládežníkovi dal šanci v závěrečných asi dvaceti minutách s Příbramí, Tijani vstřelil gól na 4:0. „Když přišel, zkusili jsme ho, viděli ho v tréninku, pak i v zápasech. Při prvním střídání na asi pět minut působil jako ruka noha, až si člověk říkal, co z toho bude. Pak ale dostal balon za obranu, všem utekl a dal gól. V té chvíli bylo vidět, že v něm něco je. A postupem času se dostal do sestavy,“ vzpomíná Roman West.

Další možnost přišla na jaře 2019. V Pardubicích ani v Hradci Králové Afričan neskóroval, poté ale zaúřadoval hattrickem proti Slovácku, které Baník porazil 4:3. „Tam se projevil naplno. Zvlášť, když Slovácko mělo v té době jednu z nejlepších akademií u nás,“ upozorňuje současný kouč druholigového Třince.

S třígólovým představením se Westovi pojí i jedna historka. „Za odměnu jsem ho vzal na nedělní oběd domů. Mám dva kluky, kteří v té době byli mladí, tak se divili, kdo s námi obědvá. Myslím, že to pro ně bylo trochu úsměvné. Ale vzpomínám na to rád,“ líčí.

Postupně zapadl i do kabiny, která si na cizince musela zvykat. Sám Tijani byl v ní ale spíše tichým elementem, který se moc neprojevoval. „Ale na hřišti obrovsky makal, což nebývá zvykem. Taktiku plnil a ukazoval, že je to na české poměry nadstandardní hráč,“ stojí si za svým Roman West.

BEZ DOHLEDU, JEN ODLOŽENÝ

V té stejné sezoně následovaly v dorostenecké lize ještě trefy do sítě Mladé Boleslavi, Plzně a Brna. Celkově sedm zápasů, sedm branek. Nebylo divu, že ho West chtěl později do Opavy. „Vím, že šel do Třince, kde nehrál, pak byl v Táborsku. My přitom měli pracovité mužstvo, rychlé, ale chyběl mu útočník. Střelec, který nahoře podrží míč. V devatenáctce nám svými vlastnostmi hodně pomohl, protože jsme chtěli hrát presinkový fotbal. Byl zajímavý tehdy a je i teď, šlo jen o to, jak se v něm potenciál probudí,“ míní West s tím, že Baník podle něj s ním tehdy nepracoval dobře.

„Měl jít postupnými kroky. Po dorostu se vyhrát ve třetí lize, a když by byl úspěšný, jít dál. Jenže on násilně přeskočil do druhé ligy, a tam nehrál. Jen seděl, nebyl pod dohledem. Spíše jak odložený. V mých očích se tak jeho vývoj zastavil, což je škoda, protože mohl být platný už dřív,“ myslí si Roman West.

Muhamed Tijani z Ostravy.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Když ho vidím dnes, tak působí atleticky a sebevědomě. To získal i hostováním v Táborsku. Trvalo mu ale, než se srovnal s úrovní první ligy,“ podotýká kouč.

MLADÍK PRVNÍ VLAŠTOVKOU

Nebyl to ale mladý kouč, kdo Tijaniho do Baníku ze známé nigerijské akademie 36 Lion FC přivedl. To má na svědomí tehdejší šéftrenér mládeže Baníku Petr Mašlej. „Potřebovali jsme do mládežnické struktury středního útočníka. Tady byla vidina, že když je to reprezentant Nigérie, tak asi bude velký předpoklad, že se v profi fotbale prosadí,“ vysvětluje pro Deník Mašlej.

Mluví podobně, jako mnozí jiní. Upoutal ho charakter, pracovitost a somatotyp. „Figura, kterou tady těžko vychováme,“ připomíná s tím, že velkou zásluhu na Tijaniho příchodu měl Jakub Szkibik, hráčský agent a spolumajitel agentury Czech Sport Consulting, který později do Baníku přivedl i Yiru Sora. „To byla první vlaštovka naší spolupráce,“ upozorňuje Petr Mašlej.

„Byl jsem sám z toho zmatený, protože jsem ho viděl hrát na MS dvacítek v Polsku, kde mě přesvědčil, že by na to měl mít. Jenže v Třinci se moc neprosadil. Nakonec jsem se domluvil s Baníkem o jeho přesunu do Karviné, kde nastupoval, sbíral první ligové zápasy, a vyplatilo se počkat, až dozraje. A oboustranná trpělivost, protože i on chtěl být hlavně v základu,“ odhaluje, přičemž klíčem k úspěchu bylo i již zmíněné hostování v Táborsku.

„Vyšlo mu, zvedl si sebevědomí a byla otázka času, kdy se prosadí. A také trpělivost trenéra, který v něm viděl potenciál a věřil, že mu důvěru vrátí. Vrátil,“ přikyvuje Mašlej.

„Víte, každý by chtěl hned Haalanda, který okamžitě a v mladém věku bude dávat góly. To ale nejde. Myslím si, že na současném stavu Tijiho má podíl i trenér Hapal, který to dobře vyhodnotil a šanci mu dal,“ soudí Petr Mašlej.

DOJDE NA VELKÝ PŘESTUP?

West i Mašlej svého někdejšího svěřence nadále sledují. Samozřejmě se nabízí otázka, jaké jsou možnosti někdejšího mládežnického reprezentanta. Oba potvrzují slova jiných – třeba trenéra Olomouce Václava Jílka – že Tijaniho potenciál je velký.

„Má dobrou postavu. Je vysoký, rychlý, pracovitý, fotbalový. Měl smůlu, nedával šance pomalu z brankové čáry. Teď mu to tam padá, roste sebevědomí, dovolí si víc, přitahuje míče, které dřív ne. Pokud se mu bude dařit, může se dočkat velkého přestupu. Na české poměry určitě. Sparta, Slavia, Plzeň…,“ vypočítává West.

„Díky postavě i charakteru jsou předpoklady, že se prosadí v zahraničí, velké. Je v dobrém klubu, který umí hráče zobchodovat, takže našlápnuto má. Je to jen o tom, jak to uchopí on,“ míní Mašlej, přičemž je nutné, aby se držel nadále při zemi.

„Ať se nedělá velká věda, že teď dal tři góly. Pak půl roku nemusí dát žádný. Ale přál bych mu. Znám ho velmi dobře, jsme kamarádi, a vím, že vnitřní cíl a sen má hrát ve velké lize. Skauti na něj jezdí, tak uvidíme. Je to jen na něm,“ uzavírá Petr Mašlej.

Dnes Baník začíná ve Vítkovicích nadstavbovou skupinu o záchranu. Soupeřem je neoblíbená Zbrojovka Brno, případné tři body ale Slezanům výrazně uleví. Potvrdí Tijani svou formu?