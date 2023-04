/FOTOGALERIE, VIDEO/ Byl podceňovaný, někdy až vysmívaný. Dodnes mají fanoušci před očima jeho tutovku proti Hradci Králové, když netrefil ze dvou metrů úplně prázdnou branku. Teď je ale hrdinou. Útočník Muhamed Tijani v nedělním utkání 27. kola FORTUNA:LIGY dvakrát rozvlnil síť za Jindřichem Staňkem, jeho góly zařídily výhru fotbalistů Baníku Ostrava nad mistrovskou Plzní v poměru 2:1, čímž Slezané opustili příčky znamenající po základní části skupinu o záchranu. Od sedmi tisíc lidí na tribunách Městského stadionu ve Vítkovicích znělo: To je Baník!

Atmosféra a děkovačka fotbalistů Baníku Ostrava s fanoušky (16. dubna 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Už v sedmé minutě se nigerijský forvard dostal jako první k míči, který gólman Staněk vyrazil po Plavšičově hlavičce. Pohodlně doklepl, a rozjásal ochozy. Pak se dral i do dalších možností, zároveň pomáhal týmu v defenzivě. Odměna přišla po přestávce, když si naběhl na centr Jiřího Klímy a perfektním zakončením dal Baníku dvoubrankový náskok.

„U druhého gólu jsem ho měl za zády, ale byl tam o setinku rychleji. Samozřejmě je to má chyba,“ uznal plzeňský stoper a kapitán Lukáš Hejda. „Ale v soubojích jsme ho eliminovali, neudržel nějak extra moc balonů. Prostě dal dva góly, tak se útočník chová. Bereme to tak, že jsme ho neuhlídali,“ dodal.

Mistr v Ostravě na kolenou! Baník srazil Plzeň, zářili Tijani s Letáčkem

Podobně mluvil i trenér Viktorie Michal Bílek. „Tijani je dobrý, vysoký, silový útočník, stejně jako Klíma nebezpečný v pokutovém území a dneska tu kvalitu prokázal, Dostal se do dvou situací, ty vyřešil dobře, gólově, takže dneska se mu co se týče koncovky povedlo,“ věděl zkušený kouč, který však nechtěl Tijaniho práci porovnávat s Tomášem Chorým, jenž neměl zrovna mušku.

„Nechci hodnotit soupeře. Choras odvedl dobrý výkon, měl tam šance, neproměnil stejně jako další hráči. Je to pro nás kruté,“ povzdechl si Michal Bílek.

TIJANI: MĚL JSEM DŮVĚRU TRENÉRŮ I TÝMU

Tijani se svým nedělním počinem zařadil k dalším pětigólovým střelcům Baníku – Ladislavu Almásimu a Jiřímu Klímovi. „Úžasný pocit. Já věřil, že se tvrdá práce vyplatí. Jsem obrovsky šťastný,“ vyznal se.

To byl samý úsměv. Přitom zrovna dvaadvacetiletý útočník neměl v Ostravě nikdy na růžích ustláno. Nevedlo se mu, nestřílel góly, ve hře působil neohrabaně a nebylo divu, že v minulosti putoval i po hostováních. Loni v létě ale zaujal Pavla Vrbu a ten ho trvale zařadil do kádru.

Ve výročním zápase vstřelil branku slavnému Celtiku Glasgow, na podzim při zranění Ladislava Almásiho se trefil i do sítě Bohemians, Pardubic a Českých Budějovic. Pozici si udržel i pod Pavlem Hapalem, jenže od té doby gólově mlčel. Na jaře pak dlouho nastupoval jen ze střídačky.

Mistrovská kopaná. Jak si vedl váš tým, kdo dával branky?

V základu se objevil až v propíraném klání na konci února doma s Hradcem Králové. Jeho tutovka z úvodu druhého poločasu, kdy mohl vyrovnat na 1:1, probírá ze sna všechny v klubu – od majitele až po uklízečky. Možná až dodnes. Tijani totiž po pasu Klímy přestřelil totálně odkrytou branku. Místo uznání tak sklízel posměšky a fanoušci se drželi za hlavu jen co ho v sestavě viděli.

Jinak tomu nebylo ani po reprezentační pauze, když byl Baník na dně, všelijak se spekulovalo o pozici trenéra Pavla Hapala, který navíc proti Liberci vyrazil s výrazně pozměněnou jedenáctku. Africký mladík se neprosadil, ale herně se chytil, což dokázal i na Slovácku. Tam mu ještě radost zhatil gólman Nguyen.

Tijani se však nevzdával a odměnou mu je neděle 16. dubna 2023. Na tu bude dlouho vzpomínat. „Můj nejlepší výkon v české lize,“ měl jasno útočník. „Měl jsem důvěru trenérů, stejně jako důvěru týmu. Říkal jsem si, že musím mít dobrý přístup a ono to přijde. Prosadím se. A přišlo to v tomhle zápase. Bylo ale důležité na sobě pracovat,“ pokračoval Muhamed Tijani, který opouštěl v závěru při střídání hřiště za ohromného aplausu.

HAPAL: JE NUTNÉ S NÍM PRACOVAT

Jeho schopností si je Hapal moc dobře vědom. „V posledních utkáních hrál výborně, bohužel se na něj svezla kritika kvůli neproměněným šancím, kterých bylo hodně. Proto jsme mu to všichni přáli, ale to platilo pro nás všechny navzájem. Vždy je to o celém mužstvu, nikoli o jednotlivcích. On si to ale za svou práci zaslouží,“ prohlásil kouč Baníku.

„Nebylo to ale o mě, spíše o jeho práci. Na trénincích se musí s ním více pracovat na koncovce, i když dal dvě branky, tak v tom není úplně vybroušený. Na druhé straně tu máme Almásiho, který měl zdravotní problémy, ale už je připravený,“ podotkl Pavel Hapal.

VIDEO: Plný dům, vyvolávání Holaně, smutek Vítkovic i Stezky. Jste na fotkách?

Výkon Tijaniho ocenil i druhý z nedělním hrdinů Ostravanů, brankář Jiří Letáček. „Naprosto se nám ulevilo, jsme za něj hrozně rádi, protože tvrdě pracuje a v posledních zápasech hrál skvěle. Udrží mnoho balonů, na svou postavu toho moc i oběhá, a konečně mu to tam spadlo. Snad to tak půjde dál,“ přál si gólman, který sám z tréninku zná, jak Tijani umí pokopat.

„S tím se musí počítat. My větší jsme trochu neohrabanější, než třeba Srki Plavšič,“ usmíval se Jiří Letáček.

Komplikací však je, že v příštím kole v Mladé Boleslavi se Baník bude muset obejít bez strůjce vítězství nad mistrem. Tijani obdržel čtvrtou žlutou kartu a musí si odbýt stopku. „Nevím, jestli zrovna tohle na ni bylo, protože mohl jít sám na bránu, ale střetl se s protihráčem. Holt ho teď budu muset vytáhnout,“ posteskl si Pavel Hapal.

Zcela venku z bryndy Baník není, v závěrečných třech kolech základní části (v Mladé Boleslavi, se Slavií a v Olomouci) bude muset ještě pár bodů uhrát, aby se udržel v prostřední skupině a utekl z bojů o záchranu.

Pohádka Vítkovic bez happy endu. Holaň: Ostrava zase žila hokejem. Co rozhodlo?

Třetí duel v řadě bez porážky, druhou výhru za sebou a celkově výkony však ocenili i fanoušci. Ti, kteří po měsíc staré blamáži v Českých Budějovicích svlékali hráče z dresů, týmu aplaudovali. „Pojďte k nám,“ skandoval kotel, když hráči i realizační tým přišli na děkovačku. „To je Baník,“ rozléhalo se pak celým stadionem.

Tak moc mužstvo slavilo velkolepou výhru nad českými šampiony a účastníky Ligy mistrů. V lize poprvé po třinácti letech.