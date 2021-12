Baník doplňuje kádr. Stahuje hráče z hostování i z béčka, přivádí reprezentanta

V nedávné minulosti Koncevoj upoutal právě v národním týmu, za něhož dosud odehrál tři zápasy, když v kvalifikaci o mistrovství světa vstřelil gól ve Walesu. „A krásný,“ podotýká Lička. „Je to typ hráče, který dělá fotbal fotbalem. Koukněte třeba na Liverpool a Salaha s Maném, to jsou formule. U nás jsou ale takoví výjimkami a ne vždy hrají. Pokud by Baník měl na hřišti křídla jako Sor a Koncevoj, jeho hra by se okamžitě zrychlila,“ myslí si trenér.

Důležitá podle něj bude i tolerance ze strany trenérů v čele s Ondřejem Smetanou. „Rozhodně bych nešel v trendu, jaký u nás je, že po třech ztrátách míče v souboji jeden na jednoho jde hráč dolů. Hlavně doma při dobývání obrany soupeře může dravostí, přímočarostí a odvahou vběhnout do vápna pomoci,“ míní.

Potíže mu nedělá ani defenzivní činnost. „Tito hráči jsou poctiví, takže pokud bude mít úkol bránit, tak bránit bude. Šetřit krokem určitě nebude. Na druhé straně mu ubíráte směrem dopředu, protože útočná část u něj převažuje,“ upozorňuje Lička. „S intenzitou hry si lehce poradí, protože žádný šrumec to u nás není. Jde o to, aby si zvykl, že česká liga je kondičně náročná, bojová, silová a taktická s tím, aby se neinkasovalo,“ připomíná Lička.

V běloruské lize rodák z Mogileva v tomto roce nastoupil do 29 zápasů a zaznamenal v nich sedm branek a osm nahrávek. Brestu tak pomohl k pátému místu, jen pár bodů od pohárové třetí příčky.

„Je to zajímavý hráč. Když s ním budou správně pracovat, měl by být Baníku prospěšný a do budoucna třeba i klíčový hráč. Může z něj být velká posila. Bez problémů by se měl v českém prostředí prosadit. Přinese jinou mentalitu, hru, fotbal, a když bude mít na křídle volnost, bude platný. Důležitá bude ale i trpělivost, tolerance, komunikace a to, co se po něm bude chtít,“ zakončuje Marcel Lička.