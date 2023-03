/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to svátek fotbalového jara ve Slezsku. Ať už oslavou stoletého výročí od prvního zápasu v klubové historii, díky čemuž dostalo celé odpoledne na Městském stadionu ve Vítkovicích a jeho okolí nádech dvacátých let minulého století, nebo tím, že přijel nenáviděný rival. Spokojení ale fanoušci ostravského Baníku, kteří se opět prezentovali nápaditým choreem, jímž zároveň vyjádřili svůj názor na současné výsledky týmu Pavla Hapala, ale neodcházeli. Domácí Spartě podlehli góly Jana Kuchty a Tomáše Čvančary 0:3.

Už v týdnu chachaři oznámili, že museli odložit plánovanou rozsáhlou choreografii, která měla být přes celé sektory B, i jeden z nejdelších transparentů v historii. Neuspokojil je zájem o lístky a docházková morálka permanentkářů, což nenapovídalo tomu, že by stadion měl být úplně plný. To se potvrdilo, do Vítkovic dorazilo třináct tisíc fanoušků.

„Nechtěli jsme do poslední minuty žít v nejistotě, jaká bude návštěva, a že desítky hodin práce a peněz půjdou vniveč,“ vysvětlovali nejvěrnější příznivci, kteří nakonec choreo „omezili“ pouze na kotel.

Bez ohledu na podmínku od LFA ani proti Spartě nechyběla pyrotechnika, zároveň ale ani pohled na současné výkony mužstva. Využili k tomu parafrázi hlášky Jonathana Frakese ze známého amerického seriálu „Věřte, nevěřte“. „Jsou výsledky hráčů Baníku jsou pravdou, nebo fikcí… To se dozvíte na konci sezony,“ stálo pod podobiznou moderátora.

Vše doprovázelo skandování „my chceme Baník“, což se opakovalo pak i po zápase. „Mrzí mě to, protože byla krásná návštěva, lidé jsou z toho nervózní, zklamaní, to my také, ale eliminovat individuální chyby je hrozně složité. To musí v tom hráči být,“ prohlásil mimo jiné při svém hodnocení trenér Baníku Pavel Hapal.