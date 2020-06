Vyšlo vám v Olomouci vše podle plánu?

Na takový zápas jsem od mého návratu do Baníku čekal. Chtěl jsem to urvat v každém zápase, mělo to přijít už mnohem dřív, ale jsem rád, že to přišlo tady a pomohl jsem týmu.

Pomáhala vám i obrana Sigmy, která vám nechávala spoustu prostoru…

Trenér nám při přípravě říkal, že jejich hráči s námi budou vystupovat, ale nepřišlo mi, že to tak bylo. Měli jsme tam hodně prostoru, což pro nás bylo samozřejmě lepší.

U vašeho gólu na 2:0 jste uplatnil sílu a přetlačil Štěrbu, nebo co v tom souboji rozhodlo?

Pokaždé slýchám od trenéra, že si mám nabíhat mezi stopery, jenže vždycky jsem to dělal špatně. Teď jsem tam stál, balon po nákopu sklouzl a Štěrbu jsem díky tomu předběhl. Pak jsem se podíval na gólmana a jen ho přehodil.

A u první branky jste centroval na Jiráska podle nějaké šablony?

I u těchto situací mi trenér říká, že jakmile dostanu na straně balon, mám to hned dávat před bránu. V minulých zápasech jsem to furt sekal zpátky na svou silnější levou nohu, teď jsem to tam dal pravou, Jiras tam dobře stál a fantasticky to zakončil.

Souhlasíte, že dopředu to od Baníku bylo dobré, ale vzadu bylo dost okének?

V prvním poločase možná ano, ale myslím, že naše obrana ve všech třech zápasech jinak pracovala fantasticky. Možná tam nějaká okénka byla, ale jinak jsme to zvládli skvěle týmově až do konce. Přitom to nebyl vůbec jednoduchý zápas.