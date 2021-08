„Určitě to naštve, protože to bylo hned druhý den přípravy,“ vzpomíná v rozhovoru pro Deník třiadvacetiletý středopolař.

Aktuálně se ale Chvěja už druhým týdnem připravuje s mužstvem Ondřeje Smetany, jako přípravné zápasy mu slouží klání za třetiligovou rezervu. „Chci být v pohodě, protože věřím, že když budu zdravotně v pořádku a budu i rozehraný, mám týmu co dát,“ dodal mladý fotbalista.

Zranění přišlo hned v prvním týdnu přípravy, že?

Ano. Hned při prvním běhu, který jsme měli na soustředění v Kroměříži. Běhali jsme a při přestávce mi úplně ztuchla noha, že jsem na to ani skoro nemohl došlápnout. Začalo se to řešit a mysleli jsme si, že je to jen namožené a za pár dní, nebo týden, to bude v pořádku. Jenže se to pořád nelepšilo, měl jsem to asi měsíc a čtvrt. Byl to zánět šlachy, který mi tlačil na koleno.

Nepříjemná věc na startu ročníku, viďte?

Hodně nepříjemná. Vrátil jsem se ze Slovenska s dobrou formou, těšil jsem se, že můžu bojovat o místo v základní sestavě, ale bohužel. I to se ve fotbale stává, nic už s tím neudělám. Teď dělám vše pro to, abych se dal dohromady a co nejdříve pomohl.

Co člověku proletí hlavou, když se mu tohle stane?

Určitě to naštve, protože to bylo hned druhý den přípravy. Samozřejmě jsem byl smutný, ale pořád s týmem, což mi to hodně ulehčilo. Oni měli tréninky, já si dělal svoje věci, udržoval jsem se v kondici, jak to jen šlo. Chodil plavat, na kolo, prostě co mi noha dovolila. Když jsem je viděl, měl jsem motivaci pracovat a vrátit se.

Jak se aktuálně cítíte? V jakém stavu je to zranění?

Už druhý týden trénuju normálně s mančaftem, absolvuju celé tréninky. Předtím jsem ještě doháněl všechny běhy, které kluci měli na soustředěních i po nich. Do té doby jsem totiž nemohl moc toho dělat, maximálně na kolo. Proto jakmile s tím šlo běhat, hned jsem se do toho pustil, abych nabral zase kondici.

A herním praxi získáváte zápasy za B-tým…

Jo, jo. Předminulý týden jsem hrál se Sigmou poločas a od té doby to budeme postupně navyšovat, abych získával herní praxi a vrátil se zpět. Abych byl v pohodě, protože věřím, že když budu zdravotně v pořádku a budu i rozehraný, mám týmu co dát. Věřím, že se uplatním.

Budete v nominaci už o víkendu proti Pardubicím, nebo je ještě brzy?

Na A-tým to ještě nevidím. S trenéry jsem domluvený, že herní vytíženost a praxi budu po delší pauze dál sbírat v béčku. Sám vím, že je to pro mě lepší, že se tam můžu chytnout. Až budu cítit formu, rád se vrátím.

Co říkáte na to, jak tým rozehrál nový ročník?

Že je to skvělé. Škoda, že to nevyšlo v Jablonci, protože kluci už tam hráli výborně. Měli víc šancí, akorát nám bohužel neuznali gól. Kdyby ano, tak myslím, že i tam bychom získali tři body. Zatím to ale vypadá velmi dobře, protože hrajeme fotbalově, ofenzivně, dáváme hodně gólů, což si myslím, že fanoušky musí bavit. Osm vstřelených branek je skvělý počin.

Řekl jste, že máte motivaci. Pořád chuť ukázat, že na klub typu Baníku máte, ve vás tedy je?

Určitě. Já se do Baníku hrozně těšil po hostování v Pohronie, že si to vybuduju nějaké místo. Teď mě přibrzdilo zranění, ale je teprve začátek sezony, odehraná jsou tři kola, takže to bude ještě dlouhé a já věřím, že se prosadím.