Právě chyb v defenzivě se po některých Lischkových výkonech v minulosti v pražské Spartě fanoušci báli. První tři vystoupení v ročníku je ale uklidnila. „Ve Spartě není jednoduché hrát,“ říká v rozhovoru pro Deník Václav Daněk (na malém snímku), někdejší útočník Baníku i československé reprezentace, který se s Lischkou střetl v Hlučíně.

Stalo se tak v polovině minulé dekády, kdy obránce Baníku byl ještě v dorostu. „Já vedl šestnáctku, on byl v ligovém dorostu. Sice jsem ho přímo netrénoval, ale na trénincích jsme se běžně vídali a měl jsem možnost sledovat i jeho. Navíc mladší a starší dorost jezdil spolu na zápasy, protože hrál stejnou celostátní ligu. Byli jsme v kontaktu,“ popisuje Daněk.

Z toho, jak se mu daří v Ostravě, má radost. „A nejen z něj. Z celého mužstva,“ neskrývá. „Přece jen návrat do Baníku byl krokem do neznáma. Pro něj i pro klub. Po zdravotních potížích se mu ve Spartě nedařilo, bojoval o místo, nehrál, jen seděl na lavici, takže to pro něj bylo těžké. I když, jak říkám ve Spartě to nikdo nemá jednoduché,“ opakuje Daněk.

ZASLOUŽÍ SI POZORNOST SOUPEŘŮ

„Člověk je tam pod obrovským tlakem od vedení, trenérů, až po vlastní spoluhráče, v nichž máte velkou konkurenci. Je to neustálý boj o přežití. A tam musíte být velmi psychicky silný, abyste tyto věci zvládl. Tady to tak enormní není a to se možná projevilo. Sice přišla smolná prohra v Jablonci, ale zápas se Zlínem nastavil celé mužstvo, které zvládlo i těžký duel v Budějovicích,“ pokračuje.

Střetnutí s Fastavem považuje Daněk za výjimečné. „Co Zlín předváděl, nemělo s ligovým fotbalem moc společného. Ale bylo to i tím, jak do toho Baník vlétl, a Lischka byl jedním ze strůjců vítězství, které nakonec bylo exhibicí se vším všudy,“ myslí si dvojnásobný československý a jednou rakouský ligový mistr.

Zleva David Lischka z Ostravy a Nemanja Kuzmanovic z Ostravy se radují z gólu.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Jsem rád za ten start, i za to, že se podařil Davidovi. Je to nebezpečný hráč i při standardních situacích, takže je hodný toho, aby byl pod větší pozorností soupeřů,“ dodává Václav Daněk.

Podle jeho slov byl už dřív David Lischka velmi pracovitý, cílevědomý, a zároveň skromný. „Na hřišti si ale uměl sjednat respekt,“ podotýká Daněk. „Na druhé straně těch proměnných je tolik, že nevíte, jak na tom hráč bude za pár let v dospělosti a kam to dotáhne,“ netroufal si tehdy odhadnout jeho možnosti.

„Nebyl to talent, o kterém by se všude mluvilo, ale naději měl už tehdy. A myslím si, že se vypracoval,“ oceňuje.

Ačkoli nikdy Lischka nepatřil mezi nejrychlejší, dokázal to nahradit jinými atributy. Poziční hrou, tělem, předvídáním situací, včasným atakováním a předskakováním soupeře při převzetí míče. „Pokud se dnes chcete na nejvyšší úrovni prosadit, měl byste tyto věci zvládat. A samozřejmě ke všemu patří i kvalitní, rychlá a přesná rozehrávka,“ připomíná další Lischkovu přednost člen Klubu ligových kanonýrů (196 branek).

„On to má ale už ve svém naturelu, že ho to táhne do útoku, když vidí, že má prostor, tak vyjede a toho využívá. Zároveň ale ví, že je především stoper a jeho práce je hlavně v obranné fázi. Navíc když měl nahradit Stronatiho,“ má jasno Václav Daněk.

JEDNA VLAŠTOVKA JARO NEDĚLÁ

A tady se zdá, že se Baník trefil. Klub se dlouho bál ztráty svého lídra, prakticky okamžitě ale našel nového. Aspoň to tak zatím vypadá „Nejprve bych řekl, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Rozhodně začal skvěle, má dobře rozdané karty, stejně jako celé mužstvo, věří mu trenér, diváci… všechno hraje pro to, aby to dobře dopadlo a hodnotil se jeho příchod jako kladný,“ ví Daněk.

„Jsem přesvědčen, že to tak i bude, ale samozřejmě nebyl by to první fotbalista, jemuž by se podařila tři utkání, ale pak by zapadl a za rok a půl by o něm nikdo nevěděl. Nemyslím si, že to bude tento případ, přeju mu, ale člověk musí být na pozoru a hlavně zdravý,“ vysvětluje Václav Daněk.

Bývalého skvělého střelce a legendu Baníku Ostrava zaujala i Lischkova produktivita, kdy se třemi brankami je nejlepším střelcem týmu. Při zakončení přitom prokazuje pohotovost, za jakou by se nemusel stydět ledajaký útočník.

„Je to tak. Třeba proti Zlínu volej z vnitřku šestnáctky, prvního dotyku, to bylo super. Využil toho, že šel z druhé vlny, v plné rychlosti, a to se těžko zastavuje a brání, takže prokázal své předpoklady. Má i dobrou orientaci v pokutovém území, to je pozitivní. Jen si přejme, ať to pokračuje dál, i když samozřejmě nikdo od něj nemůže chtít, aby byl králem střelců. Ale mužstvo na něj i jeho produktivitu může dál spoléhat,“ uzavírá Václav Daněk.

Štěstí. Nastavil jsem nohu jak hokejku, přiznal Lischka

Hlavou po rohovém kopu, z voleje po centru ze strany a teč střely mířící mimo branku. Tři góly třemi různými způsoby zaznamenal na startu sezony fotbalové FORTUNA:LIGY obránce ostravského Baníku David Lischka. Poslední vstřelil v sobotu v Českých Budějovicích, čímž pečetil vítězství 3:1.



„Sor se snažil dostat míč do vápna, já nastavil nohu jak hokejku a zaletělo to za tyč. Mám i štěstí. Snad se mě bude držet i nadále,“ usmál se Lischka v povídání pro klubový web. Hlavní ale bylo vítězství. „Uspět v Budějovicích jsme si po minulém vítězství dávali za cíl. Věděli jsme, že to nebude lehké, protože domácí posílili zejména dopředu,“ nastínil David Lischka.



Baník na jihu Čech podporovalo více než tři stovky fanoušků, kteří vytvářeli atmosféru na stadionu. „I když soupeř snížil, neskutečně nás podporovali. Pak se hrálo lépe a v závěru nám to pomohlo. Navíc tyto situace potřebujeme, zvedá to morálku týmu a ukazuje, jak jsme silní,“ vylíčil na závěr Lischka. (hek)