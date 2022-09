Sebevědomým výkonem se podílel na prvním čistém kontu v ročníku. Defenziva Slezanů toho vyjma jedné šance Votrokům mnoho nedovolila. „Osobně jsem moc do utkání chtěl jít,“ uvedl po zápase Lischka. „Cítil jsem v sobě odhodlání pomoci, že to bude dobré, a pozitivní je, že jsme udrželi první nulu,“ dodal.

Trenér Baníku Vrba: Ztratili jsme dva body, o posilách jednáme. Přijde Hora?

Jak byste střetnutí zhodnotil?

Už před zápasem jsme věděli, že to bude náročné, co se týká běhání, soubojů, protože na tom to má Hradec založené. Nahoře je vysoký Vašulín, o kterého se opírají. Instrukce jsme měli dopředu a myslím si, že v prvním poločase jsme je do defenzivy plnili dobře. Neměli žádnou situaci, aby mohli skórovat. Druhý poločas byl ovlivněn červenou kartou, bohužel jsme toho nedokázali víc využít. Remíza je pro nás zklamání, přišli jsme o dva body.

Co chybělo k tomu, abyste si odvezli vítězství?

Už v minulém zápase se projevilo, že se nechováme jako zkušené mužstvo, nedohrajeme to s větším klidem. Nevím, jestli na nás nedopadají předchozí výsledky, ale to není výmluva. Za mně jsme měli zachovat větší klid, víc si míč obehrát vzadu, počkat, až se vytvoří lepší situace. Nevím, jak dlouhá byla ta přesilovka, ale je škoda, že jsme z ní nevytěžili víc. Aspoň jeden gól, pak to dohrát do konce a odvézt do Ostravy tři body.

Venku opět bod! Baníku s Hradcem nepomohla ani přesilovka, nevyhrál čtyři zápasy

Nakonec jste ale nebyli daleko od toho, abyste prohráli.

Je to tak. Ale jak jsem řekl, z takového vývoje musíme vytěžit víc. Zachovat klid. Náznaky byly, ale je to málo.

Jak se vám hrálo po dlouhé pauze?

Osobně jsem moc do utkání chtěl jít. Trenéři se mě v týdnu ptali, jestli to zvládnu, protože s týmem trénuji necelých čtrnáct dní po té dvouměsíční pauze. Cítil jsem v sobě odhodlání pomoci, že to bude dobré, a pozitivní je, že jsme udrželi první nulu.

Navíc vyjma jedné velké šance jste soupeři nic nedovolili. Může to být odrazový můstek?

Jo. Celkově pro obranu je nula důležitá, protože v sezoně jsme ji ještě neudělali. Už před zápasem jsme s kluky o tom mluvili, protože šance si vytvoříme, jen jsme doufali, že vstřelíme i gól a díky nule přivezeme tři body.

Rozčarování fanoušků, nervozita na Bazalech. A posily Baníku v nedohlednu

Vy osobně jste i přes dlouhou absenci nehrál nijak na jistotu, ale tak, jak vás fanoušci znají. Konstruktivně, nezbavoval jste se míčů. Máte sebevědomí?

Já tenhle styl mám zažitý, někam mě dostal. Samozřejmě jsem si říkal, že po zranění hráč má začít jednoduššími věcmi, chytnout se, ale mě to naskočí v hlavě automaticky. I když mi některá situace nevyšla, tak já budu takhle vždy hrát.

Jaké bylo sledovat jen z tribuny, že se nedaří?

Samozřejmě není to příjemné. Navíc od začátku sezony, už s Olomoucí to nebylo dobré a táhne se to dosud. Není ideální, když je hráč zraněný, jen to sleduje a nemůže pomoci. Jsem rád, že jsem naskočil a v příštím zápase to musíme zlomit.