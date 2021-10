„Dal jsem gól, ale dostal jsem červenou kartu, a to je mi líto,“ prohlásil po utkání, když poukázal na moment ze závěru duelu, který mu kazil dojem z jinak povedeného vystoupení.

Jak jste viděl své vyloučení po dvou žlutých kartách?

Mrzí mě to. Hraju agresivně, je to můj styl hry, ale jestli to bylo na vyloučení, přesněji na ty dvě žluté, to řešit nebudu. Na to jsou tady jiní lidé. Prostě se to stalo a já budu muset jeden zápas vypustit. Ani to vyloučení libereckého hráče komentovat nebudu. Ať se na to podívají zodpovědní lidé a řeknou si své názory.

Přední je ale asi to, že máte další tři body, že?

Pro tři body jsme si do Liberce přijeli. Od začátku jsme chtěli být v bloku, z něho pak vycházet. Liberec jsme do ničeho nepouštěli. Určitě nám pomohla i ta červená karta v prvním poločase. Zápas jsme si pohlídali, druhý gól nás uklidnil. Ale jedno oko pláče, druhé se směje, protože jsme vyhráli, dal jsem gól, ale dostal jsem červenou kartu, a to je mi líto. Ale už se stalo, teď je potřeba to vypustit z hlavy a dívat se dopředu.

Střelecky se vám teď daří, viďte?

Makám od první chvíle, kdy jsem do Baníku přišel. Po příchodu do nového klubu potřebuje hráč trochu času, aby se adaptoval a zvykl si na nové spoluhráče. Aby si zvykl na to, jaké dávají míče, kam je dávají. To si žádá čas. Čtyři pět zápasů jsem na to potřeboval. Teď to tam padá, budu dál makat na tom, aby to padalo i nadále. Pořád jsme ještě na začátku sezony. Nic jsme ještě nevyhráli. Ani já jsem ještě nic nevyhrál.

Vám se ale období mezi reprezentačními přestávkami povedlo nadmíru. Tým má deset bodů, vy jste se dostal do nominace národního týmu…

Ze čtyř zápasů jsme vyhráli tři, jednou jsme hráli nerozhodně. Musím makat dál a zůstat mezi tou špičkou. Na reprezentační sraz se moc těším. Bude můj první, půjdu si to užít. Budou to zase úplně jiné zápasy. Pak se vrátím, a protože nebudu příští ligový zápas hrát, budu mít možnost ještě více trénovat. Tak to vezmu a ten prostor využiju.