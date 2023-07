/VIDEO, FOTOGALERIE/ Baník Ostrava, to není jen jedenáct fotbalistů na hřišti, další na střídačce, pak trenéři, funkcionáři, majitelé. To jsou především fanoušci, jejich tábor patřil v tuzemském fotbale vždy k nejpočetnějším a nejvěrnějším. Věrnost se projevuje také počty fandů při výjezdech po celé republice, kterému ostatní kluby v Česku jen horko těžko konkurují. Právě na venkovní zápasy se Moravskoslezský deník zaměří v nadcházející sezoně v rubrice „Nedaleko od Ostravy“, kde vyzpovídá některého z příznivců FCB. Prvním byl na Slovensku v Turzovce, kde Slezané hráli generálku se Žilinou, fanoušek s přezdívkou Vity.

NEDALEKO OD OSTRAVY: Prvně na Spartu, titul jsem obrečel, líčí fanda Baníku Vity. | Video: David Hekele

Ve svých devětačtyřiceti letech fandí už téměř čtyři dekády, zažil mnohé, od titulu až po pád do druhé ligy. „Na Baník mě poprvé vzali kamarádi,“ vzpomíná na osmdesátá léta Vity. „Byl to zápas se Spartou, bylo skoro vyprodáno, a úplně mě to uchvátilo. Plno lidí, rachot, super,“ líčí po letech.

Vybaví si svůj první výjezd ven? Jak vzpomíná na legendární Bazaly? Který hráč z historie je jeho nejoblíbenější? Nebo jak vidí nadcházející ročník FORTUNA:LIGY z pohledu Baníku? I na tyto otázky odpovídal Vity ve videorozhovoru Deníku.