/NEDALEKO OD OSTRAVY - 6. DÍL/ Baník Ostrava, to není jen jedenáct fotbalistů na hřišti, další na střídačce, pak trenéři, funkcionáři, majitel. To jsou hlavně fanoušci. Věrnost se projevuje i počty při výjezdech po celé republice. Právě na venkovní zápasy se Moravskoslezský deník zaměřuje v této sezoně v rubrice a videorozhovoru „Nedaleko od Ostravy“. V šestém díle redakce vyzpovídala v Olomouci fanouška Petra z Rožnova pod Radhoštěm.

Nedaleko od Ostravy - 6. díl. | Video: David Hekele

Fandit Baníku začal už odmala, poprvé byl na zápase v mistrovské sezoně, kdy zamířil také na svůj první výjezd. Do Zlína. „Bylo to super,“ vzpomíná Petr, rodák z Ostravy. Posledních šest let navštěvuje všechny domácí i venkovní duely Slezanů.

„Baník pro mě znamená organizaci života. Všechno – oslavy, dovolené, akce – se plánují podle zápasů Baníku,“ říká otevřeně s tím, že jeho fanouškovský sen je jasný. „Aby se Baník dostal do Ligy mistrů,“ usmívá se Petr.

