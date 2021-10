Devětatřicetiletý kouč se musí vyrovnat s prvním neúspěchem na lavičce Slezanů. „Chtěli jsme postoupit a rvát se mezi posledními osmi, tomu odpovídala i sestava, příprava a všechno,“ prohodil před novináři po zápase.

Na rozdíl od Hradce vyslal do zápasu tým, který až na brankáře Budínského a stopera Pokorného hraje v lize. „Zkomplikovala nám to Karviná, že jsme nehráli. Jít po 14 dnech na Spartu by nebylo ideální, proto jsme museli hrát se sestavou, která pravděpodobně vyběhne v neděli. Myslím, že i těch deset dní se na nás podepsalo, ale měli jsme se s tím poprat lépe,“ uznal Smetana.

Obránce David Lischka mu nejspíš bude scházet i proti Spartě, jelikož právě z Letné v Baníku hostuje. „Test? Ano. Moc řešení a východisek nemáme, situace je jasná,“ podotkl Smetana s tím, že pozice levého stopera nebyla pro Jaroslava Svozila ideální.

„Hrál na ni po dlouhé době a šlo vidět, že to není jeho post. Na druhé straně se cítí lépe do ofenzivy, je tam silnější a platnější. Bál se vyjet dopředu a levou nohou hrát průnikové přihrávky, nebo konstruktivněji. To nám chybělo, stejně jako kompaktnost vzadu. Ale museli jsme se s tím porvat,“ pokrčil rameny.

Mužstvo mělo tlak i dost možností, ale víc než gól Davida Buchty z toho nevytěžilo. „Soupeř dobře bránil, podal běžecký výkon, dostupoval, přesto jsme byli schopni se tam dostat. Měli jsme vytěžit víc. Naše chyba, že jsme šance nedali,“ věděl Smetana.

„Jen si musíme zhodnotit, jestli to bylo naší nepřesností, podceněním, nebo nedůsledností. Tým jako my musíme být koncentrovaní a tohle si nesmíme v ofenzivě i defenzivě dovolit. Nezahazovat příležitosti, na které se nadřeme,“ dodal.

Stejně jako předchozí pohárová vystoupení v Hlučíně a Vltavíně, kde to ještě Ostravané zvládli naklonit na svou stranu a postoupit, ani ve středu se to nevyvíjelo podle představ. Tentokrát ale Baník nezachránil ani tlak v závěru.

„U těch dvou zápasů jsme se také nadřeli, Vltavín nás potrestal a my si ten zápas extrémně zkomplikovali. To mělo nějaké příčiny. Dnes jsme to ale chtěli zvládnout, přístup i nasazení hráčů tam bylo, bohužel jsme špatně vyřešili situace, kdy jsme Hradec pustili do dvou šancí,“ zopakoval Smetana. „Pohárem jsme se trápili od začátku, ale proč, to teď těsně po zápase neřeknu,“ doplnil.

Nyní bude tým chystat na Spartu. „V neděli nás čeká úplně jiný zápas, na který se musíme nachystat a připravit, vrhnout na to veškeré úsilí. Chceme ho zvládnout. Dnes jsme to díky neproměněným šancím nezvládli, ale věřím, že příště to napravíme a budeme je i proměňovat. Nesmíme věšet hlavu, musíme pracovat dál,“ zakončil Ondřej Smetana.