Baník dohledatelně zaznamenal třináct odchodů s cenou nad milion eur. V nedávné minulosti hranici při svých přestupech do pražské Slavie překročilo nigerijské duo Muhamed Tijani (1,26 milionu eur) a Yira Sor (1,2 milionu), ještě během mistrovské sezony 2003/04 se s francouzským Auxerre dohodl René Bolf (milion eur). Těsně pod touto metou zůstali podle známého webu Lukáš Magera (odchod do Temešváru), nebo dvakrát Patrizio Stronati (Austria Vídeň a Puskás). A jak vypadá elitní desítka?

10. MICHAL PAPADOPULOS (20 let)

Rok přestupu: zima 2006

Do klubu: Bayer Leverkusen (Německo)

Přestupní částka: 1,5 milionu eur (zhruba 42 milionů korun)

Hostování v Arsenalu nevyšlo, mladý střelec se do kádru Arséna Wengera trvale neprosadil, nicméně po návratu do Ostravy nezahořkl, přijal novou výzvu a nakonec si vystřílel štaci v Německu. Na lepší adresu, než Leverkusen, už později nikdy nedosáhl.

close info Zdroj: DENÍK/Aleš Krecl zoom_in Michal Papadopulos v dresu Baníku Ostrava.

9. VÁCLAV SVĚRKOŠ (19 let)

Rok přestupu: léto 2003

Do klubu: Borussia Mönchengladbach (Německo)

Přestupní částka: 1,5 milionu eur (asi 47,8 milionu korun)

Ještě mu nebylo ani dvacet a už se z něj rekrutoval jeden z nejlepších útočníky ligy. V sezoně 2001/02 patřil mezi opory Baníku, o rok později vše potvrdil a nasázel čtrnáct ligových branek. Toho si všimli Němci, kteří neváhali a Svěrkoše vykoupili. V Mönchengladbachu během čtyř let odehrál 85 zápasů a vstřelil 22 gólů.

close info Zdroj: Aleš Krecl zoom_in Mario Lička (vlevo) se raduje s Václavem Svěrkošem.

8. JIŘÍ LETÁČEK (25 let)

Rok přestupu: léto 2024

Do klubu: Getafe CF

Přestupní částka: téměř 2 miliony eur (asi 50 milionů korun)

Jedna z komet posledního ročníku. Z Pavlem Vrbou odepsaného brankáře se stala jednička, která nejprve pomohla k záchraně a v minulé sezoně do pohárů. Téměř dvoumetrový čahoun předvedl řadu vynikajících zákroků, které se donesly až do Španělska. Letos v létě přestoupil do Getafe. Kdo by to v září 2022 řekl?

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Jiří Letáček.

7. TOMÁŠ GALÁSEK (23 let)

Rok přestupu: léto 1996

Do klubu: Willem II Tilburg (Nizozemsko)

Přestupní částka: 2 miliony eur (tehdy přes 50 milionů korun)

Jeden z prvních velkých porevolučních přestupů, byť Nizozemí si ostravský patriot a odchovanec doslova vydupal a utekl. V řadě rozhovorů přiznal, že nebyl spokojen s podmínkami, za nichž v Baníku hrál. Hrozil mu dvouletý zákaz hraní, Tilburg se však Baníkem přece jen domluvil. Pozdější člen úspěšné éry Karla Brücknera u národního týmu mohl udělat první krok do zahraničí.

close info Zdroj: DENÍK/Miroslav Kucej zoom_in Tomáš Galásek.

6. MAREK HEINZ (26 let)

Rok přestupu: léto 2004

Do klubu: Borussia Mönchengladbach (Německo)

Přestupní částka: 2,3 milionu eur (tehdy 73 milionů korun)

Do Baníku přicházel po konci v Německu, měl zvednout jeho ofenzivní sílu, což se povedlo. Nadmíru. Rok v Ostravě stačil rodákovi z Olomouce, aby se stal nejlepším střelcem ligy, prodral se do nabité reprezentace a na Euro 2004 a po nevydařeném prvním utkání předkola Ligy mistrů v Leverkusenu odešel zpět do bundesligy.

close info Zdroj: FCB/archiv zoom_in Marek Heinz.

5. VÁCLAV SVĚRKOŠ (25 let)

Rok přestupu: zima 2009

Do klubu: FC Sochaux (Francie)

Přestupní částka: 2,5 milionu eur (asi 65 milionů korun)

Po návratu z první zahraniční štace se doma v Ostravě opět nastartoval. Rok 2008 pro něj byl úspěšný, když jako nejlepší střelec ligy odjel na Euro, kde vstřelil proti Švýcarsku vítěznou branku. Už tehdy se Francouzi zajímali, na přestup došlo o půl roku později.

close info Zdroj: Deník zoom_in Václav Svěrkoš.

4. JAN LAŠTŮVKA (21 let)

Rok přestupu: léto 2004

Do klubu: Šachtar Doněck (Ukrajina)

Přestupní částka: 2,5 milionu eur (tehdy 80 milionů korun)

Strůjce posledního titulu Baníku z roku 2004. Svými výtečnými výkony si říkal o reprezentaci, nebýt národní tým před Euro v Portugalsku na brankářském postu ve stabilní situaci, možná by pozvánka přišla. Takhle si užil léto doma a následně se vydal za novou výzvou na Ukrajinu, kde chytal i Ligu mistrů.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava zoom_in Jan Laštůvka.

3. MAREK JANKULOVSKI (22 let)

Rok přestupu: léto 2000

Do klubu: SSC Neapol (Itálie)

Přestupní částka: kolem 2,5 milionu eur (přes 80 milionů korun)

Rychlost, přímočarost, přesná levačka. Na přelomu tisíciletí už tři roky pravidelně hrál českou ligu, byl produktivní, a jako mládežnický reprezentant už pronikal i do národního týmu. Nebylo tak divu, že zaujal zahraniční kluby, pro uchycení se v Itálii zvolil Neapol, odkud se pozdější vítěz Ligy mistrů s AC Milán odrazil k hvězdné kariéře.

close info Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň zoom_in Marek Jankulovski.

2. MATĚJ VYDRA (18 let)

Rok přestupu: léto 2010

Do klubu: Udinese Calcio (Itálie)

Přestupní částka: přes 3 miliony eur (až 100 milionů korun)

Doslova kometa jara 2010. Čerstvě dospělý útočník přišel v zimě z mateřské Jihlavy, skvělý půlrok pod trenérem Miroslavem Koubkem, v útočné vozbě po boku Maria Ličky, nebo Tomáše Mičoly, ho však vystřelil ještě výš. Byl blízko titulu, nakonec si ale svou dynamickou hrou a bilancí 4+5 zasloužil angažmá v Itálii a Baník velké peníze z přestupu.

close info Zdroj: DENÍK/Pavel Sonnek zoom_in Útočník Matěj Vydra v dresu Baníku.

1. MILAN BAROŠ (20 let)

Rok přestupu: léto 2001

Do klubu: Liverpool FC (Anglie)

Přestupní částka: 7 milionů eur (tehdy přes 200 milionů korun)

K rekordu legendy Baníku se v Ostravě ještě nikdo nepřiblížil, natož aby ho překonal. Už jako mladý byl vytažen do A-týmu, kde bylo jasně dané, že musí hrát zápas co zápas. Majitel Alois Hadamczik či sportovní manažer Verner Lička v něm viděli velký potenciál. Ten se ukázal v přestupní částce, kterou byl ochoten Liverpool za střelce vysázet.

close info Zdroj: Deník/ Archiv VLP zoom_in Milan Baroš.