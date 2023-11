„Nejkratší cesta do Evropy, všichni na Ševce.“ Tímto heslem vyzýval o víkendu proti Jablonci kotel ostatní příznivce, aby dorazili na středeční osmifinále MOL Cupu. Pět tisíc fanoušků ale ve Vítkovicích vidělo další blamáž. „Nejkratší cesta“ se zatarasila, když fotbalisté Baníku Ostrava překvapivě podlehli organizovanému Zlínu gólem svého bývalého hráče Rudolfa Reitera 0:1, a publikum po závěrečném hvizdu pískalo.

Baník Ostrava - FC Zlín (1. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Zlín přicestoval do Ostravy po více než měsíci, a zatímco pod vedením Pavla Vrby to byl odevzdaný soupeř, mužstvo Bronislava Červenky přijelo bojovat. Soustředěné, odvážné, zároveň organizované při bránění tak, že se do nich domácí jen těžko dostávali. Opět. Stejně jako v sobotu proti Jablonci.

Dvě velké šance vzal hostům ofsajd, naproti tomu Baník hrozil výhradně z dálky, případně Ewertonem. Největší příležitost měl pak ve 32. minutě Almási po průniku Jurošky, ale střelu slovenského reprezentanta vychytal skvěle Dostál.

Když to vypadalo, že se Baník herně chytá, přišel šok. Bývalý hráč domácích Rudolf Reiter napřáhl, a byť se Markovič natahoval, vyrazit jeho střelu nedokázal.

Do druhé půle udělal kouč Pavel Hapal tři změny, hned pak ohrozil Dostála Ewerton, Brazilec byl pak v nadějné pozici po průniku Tanka, ale pálil nedůrazně. Buchtovu možnost pak zneškodnil opět Dostál. Poté nezafungovala ani Almásiho teč.

Rozháraná hra v závěru už nepřinesla ani tlak a tak se po závěrečném hvizdu sudího ve Vítkovicích pískalo.

Baník Ostrava – FC Zlín 0:1 (0:1)

Branka: 41. Reiter. Rozhodčí: Starý – Hrabovský, Slavíček. ŽK: Kubala, Lischka (oba Baník). Diváci: 5062.

Baník Ostrava: Markovič – Juroška, Frydrych, Lischka, Kpozo – Fadairo (46. Buchta), Boula, Kaloč (46. Šín), Ewerton – Kubala (46. Tanko) – Almási (76. Klíma). Trenér: Hapal.

Zlín: Dostál – Reiter (69. Vukadinovič), Simerský, Didiba, Pidro – Fantiš, Bužek (81. Černín), Janetzký, Slončík (81. Tkáč), Dramé, (81. Bartošák) – Žák (87. Ndiaye). Trenér: Červenka.