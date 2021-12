Samotný trenér to ale příliš nevnímá. „Když to řeknu obecně, za to si moc nekoupíme,“ začne Smetana. „Je to potěšující, i ke mně se ta informace dostala, ale jen projde. Nicméně dneska nám to ten zápas nevyhrálo. Ani celkově nás to neposune, takže to neřešíme,“ měl jasno krátce po remíze 3:3 se Slavií šéf ostravské střídačky, který se na velké ohlédnutí za uplynulými týdny a měsíci příliš necítil. „Moc bych to nechtěl hodnotit,“ řekl Smetana.

„Už od tiskovky v létě říkám, že jdeme zápas od zápasu. A na tom se nic nemění. Máme před sebou pořád spoustu práce, uvědomujeme si to, protože tým má zdravé jádro. Hráči chtějí trénovat a pracovat. Hodnocení ale nechám spíše na vás, nebo na jiných odbornících,“ uvedl směrem k novinářům bývalý útočník.

Během úspěšného půlroku lze najít tři momenty, v nichž Baník vyhořel. Bezpochyby na konci léta v pražském Edenu proti Slavii (0:4), nedávno ve Zlíně (2:2) a jako jasný nezdar je nutné brát i osmifinálové vyřazení z MOL Cupu od Hradce Králové (1:2).

Za to první se Slezané fanouškům revanšovali výsledkem a výkonem v neděli, když se „sešívanými“ byli kousek od triumfu. „Je to jednoduché. Jestli chceme porazit tyto velké týmy, nestačí jen ofenziva,“ narážel Ondřej Smetana na to, že ve všech podzimních duelech proti elitní čtyřce Baník minimálně dvakrát inkasoval.

„Z tohoto vzorku zápasů vidíme, že se do šancí dostaneme, vytvoříme si je, góly umíme dát, ale musíme být důslednější v defenzivě. Velké zápasy se podle mě vyhrávají kvalitním nízkým blokem a obranou, že tým je kompaktní a drží soupeře na distanc. V tom se musíme zlepšit,“ věděl kouč.

„Povzbuzující pro nás je, že kromě zápasu na Slavii jsme ve všech těch velkých utkáních měli na výhru. Myslím si, že tým to cítí, má nějaké přirozené sebevědomí. Je škoda, že jsme se nepoučili z minulé sezony, protože teď by to byla sladká tečka i skvělá vizitka mužstva,“ doplnil Ondřej Smetana.

V mužstvu však dojde ke změnám, zároveň i k posílení. „Nechtěl bych to rozebírat, ale vidíte, že i ve 37 letech nám celý půlrok odehrál Fleiši (Fleišman). Určitě bychom si nalhávali, kdybychom říkali, že nepotřebujeme na jeho post konkurenci,“ prozradil Smetana s tím, že by uvítal novice na křídla, či do středu hřiště. „Jako každý tým budeme pracovat na tom, abychom byli silnější, konkurenceschopnější a vhodně posílili,“ podotkl Smetana.

Po minulém ročníku, který byl ve všech směrech zklamáním, tak mohou na Bazalech vyhlížet zajímavé jaro. Zejména, když se v posledních zápasech odstup na čtvrté Slovácko mírně zmenšil. Nyní je tříbodový. Co tedy zkusit pohárovou výzvu?

„Když si rozeberete, že se Baník chce zlepšovat, chceme tým doplnit, posílit, tak si asi najdete odpověď sami. Vrch nám trochu odskočil, měli jsme těžší sérii zápasů Slovácko, Sparta, Plzeň, teď Slavia ale to přijde na každý tým,“ přiznal Smetana.

Dneškem se podle svých slov soustředí na přípravu, která pro Baník začne v pondělí 3. ledna. „Tak jako každý tým pracujeme v zimě na tom, abychom kádr posunuli, obměnili, doplnili, oživili, a že na jaře budeme ještě silnější. To je naše motivace po těchto zápasech a celém podzimu,“ uzavřel Ondřej Smetana.