/ROZHOVOR/ Na podzim oplýval skvělou formou. Vstřelil tři góly, na sedm nahrál, bylo ho plné hřiště. Jaro ale Nemanju Kuzmanoviče zastihlo v úplně jiném rozpoložení. Srbský univerzál nehrál zdaleka tak, jako v první polovině sezony, spíše střídal, „kanadský bod“ nepřidal žádný. I do závěrečného duelu sezony proti Pardubicím naskočil z lavičky, nijak ho ale neovlivnil a po prohře 2:4 si ještě na hřišti měl co vysvětlovat třeba s Jiřím Fleišmanem. „Za sebe můžu říct, že to mělo vypadat úplně jinak,“ řekl kriticky ke zpackané sezoně, kterou Slezané zakončili jedenáctí.

Co říct k zápasu, který jste začali doslova snově?

Málokdy se stane, že dáte gól v první minutě po chybě soupeře. Vedli jsme jedna nula, což by pro nás mohla být výhoda, že se můžeme uklidnit, kontrolovat zápas a na soupeře třeba čekat. Podržet míč a víc si věřit. Paradoxně se stal opak. Pardubice nás přehrávaly, i když jsme měli dvě tři šance, které jsme mohli dohrát a zvýšit na dva nula. Pak by to třeba skončilo jinak. Je třeba se však zamyslet, proč tady Pardubice šedesát sedmdesát minut dominují, a to jim chyběli asi tři nejlepší hráči. Já vím, že každý z našeho kádru chce hrát, ale přístup na hřišti musí vypadat jinak. Prostě ten zápas asi nastínil celou sezonu, nebo jaro, kde vyjma pár dobrých zápasů jako se Slováckem a Plzní, čímž se liga zachránila, to nebylo dobré. Neměli bychom v této skupině být, ale když si vezmeme zápas s Pardubicemi, které jsou třetí od konce a dominovaly tu, tak jsme tady asi zaslouženě.

Začátek druhého poločasu a dva rychlé zásahy Pardubic. Měl vliv vyrovnávací gól ještě před přestávkou?

Před koncem poločasu nás soupeř zatlačil a vypadalo to, že gól je otázkou času. Bohužel jsme ho dostali v poslední minutě, což je psychická výhoda pro soupeře. Já se šel rozcvičovat, takže jsem ty góly skoro ani neviděl. Za mně je to ostudné. Dva góly po nástupu do druhé půle nemůžeme dostat, i kdybychom hráli proti Manchesteru City.

Co zlepšit a změnit, aby příští sezona byla jiná?

To asi není otázka pro mě, v klubu je dost kompetentních lidí, kteří by to měli zhodnotit. Jestli je chyba jen v kádru, nebo jinde… To není má práce. Za sebe ale můžu říct, že to mělo vypadat úplně jinak.

Co chybělo nejvíc?

Možná kvalita… Za mně kvalita, když to pak porovnáme se soupeři, kteří tady hrají. Jednoznačně kvalita.

Asi spousta bodů ztracených v domácích zápasech, že?

Samozřejmě. Můžeme se bavit o čemkoliv, ale já jsem tady pět let a doma jsme nikdy tolik zápasů neztratili. Také nad tím bychom se měli zamyslet, čím to je. To nechci hodnotit, nepřísluší mi to. Ať to vyhodnotí někdo jiný.

A jak jste to viděl po osobní stránce? Podzim famózní, ale na jaře už to zdaleka nebylo ono.

Podzim jsem měl dobrý herně i statisticky, měl jsem dobrá čísla, ale o tom už se bavit nechci, protože jsme stejně nebyli v tabulce tam, kde jsme chtěli. Měl jsem trochu zdravotní trable, operovaný meniskus, ale přípravu v Turecku jsem stihl a ve Zlíně jsem šel od začátku. Ale to už je dávno. Mluvili jsme i s trenérem, jestli je lepší jít od začátku, nebo na konci, ale potom už jsem se nedostal do rytmu. Ve finále jsem pak nehrál dva tři zápasy za sebou v základu a většinou jen střídal. Koleno přitom každým týdnem vypadalo lépe, vůbec mě netrápilo, a od druhého třetího zápasu jsem byl stoprocentně nachystaný. A to platí do dnešního dne. Fyzicky jsem byl připravený stoprocentně.

Ve středu zálohy hrávali i křídelníci…

Já také nejsem klasický střední záložník. Hrajeme formaci 4-1-4-1, což mi je blíž, než křídelníkovi, ale je na trenérovi vyhodnotit, jakou má kdo aktuální formu, nebo si myslí, že jiní jsou na tuto pozici lepší. Ve finále na mé pozici hrávali křídelníci a dokonce i útočníci.

Díky vám hrál v Ostravě Srdjan Plavšič. Budete ho přemlouvat, aby zůstal?

Sezonu mohu hodnotit tak, že jsem měl dobrý podzim a k tomu jsem pro klub udělal to, že jsem přivedl Srkiho. Nebo jsem měl asi velký vliv, že přišel. Jsem za to rád a chtěl mu i v této nešťastné chvíli poděkovat. Bavili jsme se s kluky, že by měl být příkladem. Přišel ze Slavie, vím, jak se choval i ve Spartě, vím, jak dřel, i když na něj kašlali, když tam nehrál, ale na tréninku byl vždy nejlepší. A to přenesl i tady do Baníku. Takový frajer, který toho má hodně odehráno, přišel, trénoval by nemusel, stejně by v zápase byl nejlepší. Přesto na každém tréninku dřel. Kdybyste se podívali na jakýkoli trénink – běžecký, herní, i jiný – byli byste nadšení. Ještě jednou mu chci poděkovat, jsem rád, že jsem s ním mohl hrát, a že tady byl.

Nebyli jste ale na něm až moc závislí?

Víte co, roky předtím jsme hráli bez takhle výrazného hráče. Samozřejmě když máte takovou kvalitu, tak se tomu přizpůsobíte. Víte, že když mu dáte míč na levou stranu do těžké situace, tak dokáže vyjet, přečíslit a udělat šanci. Pak ano, zvyknete si. Prostě Srki odešel a nyní se ukázalo, že bez takového hráče nemáme záložní plán. Spoléhali jsme na jeho individuální kvalitu, která jednoznačně převyšovala tento tým. Apeloval bych na kluky, kteří na něj mohli každý den koukat s tím, že když budou makat, třeba se také někde dostanou. Je třeba si z něj vzít příklad.