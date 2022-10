Berete tedy bod?

Samozřejmě nemůžeme být spokojeni, chceme každý zápas vyhrát. Dneska nám ještě Liberec nahrál tím, že si nechal vyloučit hráče. Nevím… druhý poločas z naší strany nebyl dobrý. Liberec nás chvilkami i zatlačil, měli nějaké šance, mohli je využít, my měli jednu, možná dvě gólovky. Za mně je to velké zklamání. Možná kdybychom byli v jiné situaci, tak bychom před zápasem bod brali, ale dneska asi ne. Myslím si, že jsme si měli vytvořit více šancí, zrychlit hru. Jestliže je Liberec šedesát minut v deseti, tak tohle je málo.

Jak jste viděl šance Liberce? Hlavně tedy v podání Van Burena?

Při té první byla fantastická přihrávka mezi stopery, on se to snažil dát kolem mně, naštěstí mi to lízlo nohu. Inkasovat tak brzy, těžko bychom se zvedali. A ta hlava šla kolem mě, ale určitě by se nemělo stávat, aby mužstvo v deseti mělo tolik prostoru. Důležitý byl ale ten první zákrok.

Často jste se na spoluhráče rozčiloval. Co se vám nelíbilo?

Především to, že jsme byli ustrašení. Jasně, Liberec dobré mužstvo, chtějí presovat, nám se z toho dvakrát nepodařilo vyjít a úplně jsme znervózněli. Měli jsme tam pak pasáž, kdy jsme nevěděli, kde jsme. To se mi nelíbilo, protože Liberec z toho těžil a měl tam závarů, které jsou nepříjemné. Navíc proti tomu sluníčku. Jsme dost zkušené mužstvo na to, abychom si to pohlídali a ukočírovali, navíc když soupeř hraje v deseti. Nemůžeme být podělaní.

Co si myslíte o červené kartě pro Gebre Selassieho za zákrok na Plavšiče?

Těžké, opravdu těžké. Dneska se posuzuje všechno. Jakýkoliv skluz, už se to zkoumá, a hráč, který do toho skluzu jde, už má strach. Myslím si, že zápasu to nepomohlo. Ještě jsem to na videu neviděl, ale moc se na něj spoléhá. Kdysi nebylo a tolik červených karet se nerozdávalo. Myslím si, že to je škodí, protože nikdo neví, jestli hráč opravdu chce toho druhého zranit, jestli ho chce dojet, jestli je síla úderu taková, aby to bylo na červenou. Těžké a za mně video spíše škodí.