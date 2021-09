Samotné utkání dlouho napětí nepřinášelo, to až v závěrečné půlhodině, takže sektor hostů se tak zpěvem svých chorálů bavil po svém. Ať už v tričkách, či bez. Chladnější počasí neřešíc. Tentokrát si Ostravané vystačili jen s hlasivkami, pyroshow si patrně nechali pro příště do Olomouce.

Nehrát zrovna zápas, mohli by si je vychutnat i hráči Baníku, jelikož od blízkého hotelu Prince de Linge zhruba 100 minut před výkopem vyrazil autobus s hosty směrem ke Stínadlům. Možnost získat nějaký ten autogram od fotbalistů ze Slezska zlákala i pár fanoušků čekajících před budovou. O poznání víc, než fandové, byla ve městě k vidění místní policie, prakticky žádnou práci ale neměla.

První fanoušky, podle níž by se dalo odhadovat, že se v Teplicích má hrát ligový zápas, se autorovi těchto řádek podařilo zaznamenat až zhruba tři hodiny před výkopem. Nikoli však díky domácím, nýbrž zásluhou skupinky fanoušků Baníku. Někteří vzali po zaparkování kousek od stadionu zavděk přilehlými hospodami, jiní pak pivními slavnostmi konaných na náměstí.

„To si tu říkáme často, proč lidé nechodí. Víte, asi to bude hodně i o výsledcích. Prostě když ty nejsou, hrajete dole a o záchranu, tak těžko je na tribuny dostanete,“ míní Jaroslav Doksanský, teplický podnikatel a bývalý brankář, který deset let strávil i v nižších soutěžích v Německu.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Krásný stadion, během ligové sezony však velice často s nepříliš valnou návštěvou a s tím související i atmosférou. Takový bývá fotbal v AGC Aréně Na Stínadlech v Teplicích. Sobotní odpoledne se však mezi to určitě nezařadilo. Přijeli totiž fanoušci ostravského Baníku a s nimi i podpora, která na kolbiště české nejvyšší soutěže rozhodně patří.

