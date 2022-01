Generálka Baníku na Slavii: Výsledek není priorita, ví kouč. Co návrat Tetoura?

Baník nezačal špatně, chtěl kombinovat a hrát se Slavií rovnocennou partii. Po čtvrthodině však hosty srazil Svozil, jehož váhání v rozehrávce využil Ševčík. Uběhlo jen pět minut a do příležitosti se dostal Krmenčík, který prostřelil Budinského.

A to nebylo všechno. Baník se zcela zatáhl, byl pasivní a z toho vyplynuly do přestávky ještě dvě branky z kopaček Plavšiče a Lingra. V té chvíli to vypadalo s hosty bledě a rýsovala se pořádná ostuda.

Baník se mi líbí. Zápas od zápasu je lepší, říká Svěrkoš. Kde vidí vadu i zbraň?

Zamezit ji pomohla střídání po obrátce. Ať už Baníku, jelikož Ekpai i Kuzmanovič zvedly hru hostů, nebo i Pražanů, kteří v průběhu vyměnili prakticky celou jedenáctku. Druhý jmenovaný mohl brzy snížit, za Mandouse ale míč neprocpal. Vzápětí se ale prosadil Klíma.

Pak několikrát ohrozili domácí Budinského, nejvíce Tecl, který ale v samostatném nájezdu úplně minul. V 76. minutě po standardní situaci snížil Ekpai, který tím uzavřel skóre. Další možnosti se už neujaly.

Stopa De Azeveda v Baníku: klíčové góly Sigmě, centr Barošovi, sestup i postup

Kouč Ondřej Smetana měl o důvodech první půle jasno. „Deset minut jsme neodehráli nejhůř, ale pak místo toho, abychom situace vyřešili jednodušeji, dostali míče za obranu, tak hrajeme profesorsky, pomalu a darujeme první gól. Byli jsme ustrašení, bojácní, pomalí, v soubojích málo odolní, s míčem neodvážní,“ řekl.

„Jsme rádi, že aspoň k druhému poločasu jsme přistoupili jinak a konečné skóre snížili. Shrnul bych to jednoduše. Týden před ligou nám to otevřelo oči, ukázalo naše chyby a nedostatky, a že je spousta věcí, které musíme zlepšit, nebo se jich vyvarovat,“ dodal Ondřej Smetana.

Frydrych o Polsku: Chtějí tady hrát fotbal, Češi dodávají pracovitost. Co Baník?

Slavia Praha – Baník Ostrava 4:2 (4:0)

Branky: 15. Ševčík, 20. Krmenčík, 30. Plavšič, 42. Lingr – 54. Klíma, 76. Ekpai. Rozhodčí: Hrubeš – Šimáček, Matoušek. ŽK: Chlumecký, Svozil (oba Baník). Bez diváků.

Slavia Praha: Mandous – Bah, Ousou (61. Prebsl), Kačaraba (55. Talovierov), Plavšić (46. Oscar) – Ševčík (61. Hromada), Holeš (61. Samek) – Lingr (61. Sor), Madsen, Schranz (61. Višinský) – Krmenčík (61. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Baník Ostrava: Budinský – Ndefe (73. Juroška), Svozil, Chlumecký, Fleišman (83. Jaroň) – Buchta (46. Koncevoj), Kaloč (83. Pokorný), Budínský (46. Ekpai), Falta (73. Šín) – Klíma (73. Boula), Almási (46. Kuzmanović). Trenér: Smetana.