V prvním poločase jste mohl vyrovnat na 1:1, proč to nevyšlo?

Byla to moje pátá nebo šestá tutovka co jsem v Baníku. Na tréninku mi to tam padá, ale v zápase… Nevím, co jsem komu udělal, ale ne a ne mi to tam spadnout. Musím se odpíchnout a pokračovat dál, abych to už konečně protrhl.

Ukazuje se, že Baník ještě nemá na úplnou špičku?

To si nemyslím, ale proti Slavii, která honí třeba Dortmund nebo Barcelonu, je to prostě hodně těžké. Musíme se snažit se držet ve hře tou naší bojovností a běhavostí. Když budeme makat, tak se dá hrát s každým soupeřem. I se Slavií, Plzní a Spartou.

V čem byl zápas jiný oproti tomu nedávnému remízovému?

Byli jme odvážnější, měli jsme i šance. Minule jsme hrozili jen ze standardek. teď i ze hry. Jenom tomu chyběla branka. Je škoda, že nám to tam spadlo až na konci od Buchty. I přes porážku furt věřím, že nakonec budeme čtvrtí.