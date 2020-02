Martine, jak se váš přesun z Ostravy do Karviné řešil?

Nevím, kolik máte času na ten rozhovor, ale bylo to dlouhé (úsměv). Ve zkratce – s Karvinou jsem byl předběžně domluvený už v listopadu, protože v Baníku nastala na podzim situace, jaká nastala, a nehrál jsem. Věděl jsem, že pokud chci v lize pravidelně nastupovat, musím pryč z Baníku. Řešil jsem to s panem Jankulovskim (sportovní ředitel Baníku) a tady nebyl problém, vždyť je to fotbal. Bylo mi umožněno hledat si něco jiného a já řešil své možnosti. Tlačil jsem na to, aby se nové angažmá povedlo do začátku přípravy, abych věděl, kde budu působit a kde se budu rvát o místo. Chtěl jsem, aby bylo hotovo už přes svátky, to se bohužel nepovedlo, a táhlo se to ještě měsíc. Ale nakonec jsem tady.

Ovšem problém je, že v Karviné nejste od začátku přípravy, je to tak?

Jistě, mně nemrzí, že jsem v Karviné, za to jsem rád, ale mrzí mě, že jsem přišel tak pozdě. Je tady pět vlčáků, kteří mohou hrát stopera a je to normální boj o místo. Chtěl jsem přijít hned, abych se o něj mohl porvat. Bohužel se to celé protáhlo.

Ale místo byste měl mít v Karviné jisté, nebo ne?

To se musíte zeptat trenéra. Jsem tady v první lize a musím dokázat, že tam patřím. Že jsem přišel z Baníku, z toho si tady nikdo na zadek nesedne. Větší herní praxi vám v lize nikdo neslíbí.

Nicméně Karviná je pro vás asi dobrým východiskem ze situace, nebo ne?

Ano, bydlíme už v Ostravě, kam jsme se po mém příchodu do Baníku přestěhovali. Žena si našla v Ostravě práci a Karviná je blízko, 25 minut jízdy autem, takže paráda. Přece jen, čas strávený na cestách teď mohu strávit víc na hřišti. A také být více s rodinou je pro mě důležité.

A nemáte obavy z boje o záchranu?

Já už v kariéře párkrát o záchranu hrál, a nemyslím si, že by tady byl mančaft bez kvality a patřil tam, kde momentálně je. Jistě, tohle asi říkají po příchodu všichni noví hráči, ale já vím, jak nám s Baníkem Karviná pokaždé zatopila. Kdybych nevěřil, že to zvládneme, tak tady nemám co dělat.

Může být problém, že Karviná v tomto ročníku doma ještě nevyhrála?

Všechno se jednou zlomí…

Proti Sigmě vám to napoprvé ve dvojici s druhým stoperem Milanem Rundićem a v zádech s gólmanem Petrem Bolkem klapalo, jak jste to cítil?

Já jsem hlavně rád, že už jsem si mohl zahrát zápas za Karvinou, že jsem mohl začít hrát. Sehrání je potřeba. Nejde přijít hned do ostrého. Ale ano, měl jsem z toho slušný dojem. V komunikaci není problém, můj osobní pocit je dobrý, nedostali jsme góla, teď ještě nějaký nachystat, pomoct si třeba standardkou, když to vepředu moc nejde.

Nějaká slušné závary tam ale byly…

Pravda, ale měla je i Sigma. Dokud nepadne gól, jsou nám závary k ničemu.

Když už jste tady, že byste třeba pomohl rovnou i se střílením gólů? Třeba po rohu?

Měl bych, no. Nebylo by to špatné, co?

V Karviné jste na půl roku a pak se zase poperete o místo v Baníku, nebo o tom teď nepřemýšlíte?

Nepřemýšlím teď o Baníku, jsem tady a mým cílem je pomoct Karviné, abych odsud mohl odejít se vztyčenou hlavou. Pak se uvidí. V Baníku mám samozřejmě smlouvu, ale to teď neřeším.

Jste teď v Karviné, ale hodně o vás stál i trenér Balcárek z Opavy…

Já vím, kontaktů bylo víc, ale panu Balcárkovi jsem napsal, že si důvody mého rozhodnutí řekneme my dva mezi čtyřma očima. To je mezi námi a nechci to ventilovat do médií. Asi je naštvaný, což chápu. Jsem vděčný, že má o mě někdo zájem, ale ten samý zájem byl i z Karviné a dřív.