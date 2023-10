Velká, pestrá, chutěmi nabitá… To slibuje svým fanouškům fotbalový klub Baník Ostrava v případě nové Food zóny, kterou otevře už tuto sobotu na ostravském městském stadionu, dvě hodiny před začátkem utkání s Jabloncem (má výkop v 18 hodin). Dorazí i klubová legenda, bývalý útočník Václav Svěrkoš. Jeho návštěva bude jedním z řady lákadel doprovodného programu. Co všechno se ještě chystá?

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023). | Video: David Hekele

Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava, kteří se v sobotu vypraví na zápas 13. kola FORTUNA:LIGY proti Jablonci, se mohou těšit na jednu novinku. Klub na Městském stadionu ve Vítkovicích otevře novou Food zónu.

„Fotbalový food festival bude ideální předehrou před očekávanou atraktivní fotbalovou podívanou, kterou Baník v této sezoně doma tradičně nabízí. Bude co jíst, bude také co pít, kde posedět a poklábosit s přáteli. Součástí akce bude i venkovní improvizovaná hospoda, v níž bude Mistr výčepní čepovat pivo do skla,“ láká fanoušky ostravský klub.

Stadion se z tohoto důvodu otevře v sobotu už v 16 hodin.

Před fanshopem

Food zóna bude stát na stadionu v prostoru „náměstíčka“ před fanshopem a nabídne napřílad grilovanou vepřovou kýtu z ofyru s křenem, hořčicí a zelím, grilovanou baníkovskou klobásu, domácí hranolky, ale také například speciality jako argentinské empanades s vepřovým masem, mexická quesadilla, nachos nebo například tradiční bramboráky nebo langoše.

Chybět nebude ani doprovodný program. Například autogramiáda a beseda s bývalým legendárním útočníkem klubu Václavem Svěrkošem, který se rovnou zúčastní i školy čepování.

Improvizovaná hospoda

V těsné blízkosti bude zřízena také improvizovaná hospoda, v níž bude Mistr výčepní do 17 hodin čepovat pivo nikoliv do kelímků, ale do skla. Po 17. hodině už naběhne takzvaný zápasový režim, který čepování do skla zakazuje, ale pivo poteče, stejně jako nealkoholické nápoje i dál. Připraveny budou i sportovně zábavní aktivity.

Food zóna bude otevřena i během zápasu včetně přestávky, s čímž souvisí důležité upozornění. Areál stadionu bude průchozí, takže za tribunami bude tentokrát v průběhu utkání možné přecházet mezi jednotlivými koridory.

„Chceme domácí utkání co nejvíce zatraktivnit, široká nabídka zajímavých pokrmů a specialit patří k fotbalové kultuře, pakliže chceme dělat fotbal pro celé rodiny, party přátel nebo i jednotlivé fanoušky, kteří se rádi dobře najedí. Samozřejmě uvažujeme o tom, že budeme Food zónu připravovat pro každý další domácí zápas, bude-li o ni zájem,“ uvedl Matěj Šturala, marketingový a PR ředitel Baníku Ostrava.

Zdroj: David Hekele

