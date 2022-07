Asi nelze pochybovat, že vás to mrzí, viďte?

Je mi to moc líto, protože jsem se na to dlouho těšil, těšil jsem se, že nějakou svou kapkou k tomu přispěji. Stejně jako na vyprodaný stadion, lidi okolo, které potkám, jako Svěrky (Svěrkoš), Bary (Baroš) a další. Pár hodin předtím se to ale podělalo. Co na to říct… Je to na houby, ale už s tím nic neudělám.

A co se stalo?

Mně osobně nic, ale v rodině mám nějaké zdravotní problémy. Navíc mám ani ne dvouletou dceru, a není, kdo by ji hlídal. Zároveň i když člověku teď nic není, tak nechcete, abyste se tam s někým bavil a něco mu pak bylo.

Sledoval jste fotbal alespoň skrze televizi?

Musím říct, že mě ta situace tak naštvala, že jsem se ani nedíval. (usmívá se) Jen pozdě v noci jsem si to projel. Vše podstatné jsem viděl.

Jak se vám výkon Baníku proti evropskému soupeři líbil?

Tak Celtic bude hrát Ligu mistrů, bylo asi vidět, proč. Jestli utratili půl miliardy za posily, tak to je úplně jiný rozpočet a možnosti, než jaké máme my. Ale myslím, že zápas pro diváka to byl hezký, lidi byli spokojení. Určitě to není nic, z čeho bychom se měli bortit. Baník chtěl hrát poměrně otevřeně, nedělal bych z toho žádné závěry. Byla to oslava, vést 1:0, dát dva góly, to bylo fajn.

Vrátil se Pavel Vrba. Patříte k těm, kteří jsou rádi?

Hele, já jsem řadový fanoušek, jen jsem víc vidět, takže můj názor je nepodstatný. (usmívá se) Nicméně upřímně říkám, kdybych měl vybírat já, nebyl by moje první volba. Lhal bych, kdybych řekl, že v sobě nemám obavu a otazníky. Ale když na něj ukázal klub, udělal to proto, že ví, proč, že je to nejlepší možnost. Ne proto, že se jim spolu dobře pije pivo. Věřím, že je to nejlepší varianta, jaká byla a je to můj trenér stejně tak, jako kohokoliv jiného. Stoprocentně mu budu držet palce.

Jak tipujete, nebo očekáváte, že si Baník v sezoně povede?

No… (váhá) Řeknu to takhle. Rád bych snil o třetím místě, ale myslím si, že to bude extrémně těžké. Slavie je nabitá, Sparta po deseti letech vypadá, že ví, co dělá, konečně chytla dech, byť ji to nepůjde. (usmívá se) Ještě to chvíli potrvá. A bohužel musím vyzdvihnout i Plzeň, protože pan Šádek ukazuje, jaký je kouzelník. Tyto tři týmy budou pro nás hodně těžké. A zvědav jsem na Slovácko. To bychom ale měli nechat za sebou a zbytek bychom měli rozprášit, jestli chceme být tím, čím chceme.