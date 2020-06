Poprvé po restartu ligy jste nebodovali, ve třech zápasech získali jen dva body a propadli jste se na sedmé místo. Jste v krizi?

O krizi bych nemluvil, ale těch bodů je málo. Aspoň jeden zápas venku jsme měli vyhrát. V Příbrami to byl první zápas po pauze, nedali jsme gól, ale ve Zlíně jsme to měli zvládnout za tři body. Ztratit výhru v 90. minutě, když vedete 1:0 a soupeř vystřelí do té doby jednou na branku, to je obrovská škoda.

Pojďme k samotnému zápasu s Plzní. Jaké je vaše hodnocení?

Dobře jsme presovali, měli jsme i několik zisků, ale nedohráli je. Bohužel se nám několikrát stalo, že jsme se z naší rozehrávky dostali úplně zbytečně pod tlak. Soupeř z toho těžil a z jedné takové akce byla penalta.

Tu proměnil ve 33. minutě Bucha. Měli jste ještě spoustu času s tím stavem něco udělat.

Snažili jsme se to ještě otočit, do druhého poločasu jsme nastoupili dobře. Měli jsme akce po straně, byla tam i šance, jen škoda, že to tečoval brankář a trefilo mě to do kolena. Zbytečný byl ten druhý gól, kdy balon prošel na Kovaříka.

V první půli jste udělali hned několik velkých chyb. Čím to bylo?

Říkali jsme si, že po zisku nesmíme balon ztratit. Připravovali jsme se na to, že budeme dělat kontry. Někdy je možná lepší to řešit jednoduše, než zbytečně složitě. Z toho pramenily ty chyby a brejky soupeře. Navíc nedáváme góly. Jeden za tři zápasy je málo.