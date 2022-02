Na konfrontaci se těší. „O to peprnější to je, když jsem tam působil, byť to bylo jen půl roku. Na druhé straně to beru jako jakýkoliv jiný zápas. Nic extra,“ říká Deníku pětadvacetiletý Martin Chlumecký a hovoří i o svém velkém koníčku – rybaření.

Prožil jste zvláštní ukončení angažmá, nemyslíte?

Konec byl trochu neobvyklý. Ale holt to tak bylo. Když jsem z Dukly přestupoval do Teplic, do smlouvy domluvila klauzule, kterou obě strany podepsaly.

KOMENTÁŘ: Za cenu Evropy přát Vrbově Spartě? Fanouškům Baníku nic jiného nezbývá

Pokud by Teplice sestoupily, byl byste volným hráčem…

Ano. A v průběhu podzimní části se to vedení Teplic najednou nelíbilo a chtělo, abych to ze smlouvy vyndal. Na tom jsme se nedomluvili, takže jsme se dohodli, že bude lepší spolupráci vzájemně ukončit. Holt být v klidnějších vodách tabulky, možná by k tomu nedošlo a neřešilo se to. Překvapilo mě to, že jsme se na něčem domluvili a najednou je po mě chtěli, aby to bylo jinak.

Bylo pro vás zklamáním, že Teplice bojují o záchranu?

I když tam už nejsem, beru Teplice jako tradiční ligový klub s velkou historií a dobrým zázemím. Samozřejmě takhle jsem skončit nechtěl, na druhé straně jsem teď rád, jak to dopadlo, protože mi to otevřelo možnost jít sem do Ostravy. Ale tento zápas nebude výjimečný. V Teplicích jsem nebyl dlouho, spíše vnímám, že jsem v Baníku krátkou dobu a je mi jedno, proti komu hraju.

Baník může jít výš, fanoušků je mi líto. Sedm let vězení je moc, prohlásil Lukeš

Místo o udržení se ale nyní snažíte o poháry…

Přesně tak. Proto jsem rád, že v Baníku jsem.

Říká se, že prát se o záchranu je těžší než o titul, Baník lze ale vnímat jako větší klub než Teplice. Jde ten tlak srovnat?

Je to určitě příjemnější, změna k lepšímu. Jak sám říkáte, boj o záchranu je psychicky určitě náročnější a těžší. U pohárů jde o lepší starosti, i když tady to nemusí znamenat, že tlak bude menší. Přece jen v Ostravě poháry dlouho nebyly, ale vždy se každému hraje lépe, když se týmu daří, než když prohráváte a jste dole.

Úvod jara Baníku: posily zaujaly, účinné standardky a faktor střelce. Co chybí?

Po středě je pravděpodobné, že pro účast Baníku v Evropě bude nutné vítězství Sparty v MOL Cupu. Ostrava tak bude muset fandit svému rivalovi, co na to říkáte?

(pousměje se) Asi nám nic jiného nezbývá. Ale já to beru spíše z toho pohledu, že chceme být úspěšní, a účast v pohárech by úspěchem byla. A pokud k tomu bude potřeba vítězství Sparty, budeme fandit Spartě.

Jaro jste začali cennou výhrou v Mladé Boleslavi. Jaké pocity máte zatím z angažmá v Ostravě?

Zatím převážně pozitivní. Ať už kvůli lidem v klubu, zázemí, kabině, navíc se povedl první zápas. Všichni jsme věděli, že v Mladé Boleslavi to bude těžké a důležité, vyhrávat se tam moc nebude, ale jsem rád, že i tak v ofenzivě silný tým jsme porazili a zvládli jsme to za tři body.

BOLESLAV – BANÍK (2:3) dle Deníku: Opory Klíma a Ekpai, střídání nic. Co říkáte?

A jak jste do Ostravy zapadl po životní stránce?

Naštěstí stěhování a zařizování bydlení mám už za sebou, takže vše je v pohodě. Teď už jen očíhnout místní revíry, kam vyrazit na ryby.

Jste rybář?

Ano. Chodím rád a hodně.

Čas jste ale zatím asi neměl, že?

Teprve uvidíme. Čekal jsem, až se to trochu uklidní a zlepší se počasí, ale byl jsem se podívat kolem Odry a moc se mi řeka líbila. Ještě si rozmyslím, kam vyrazím. Ale v klubu máme pár lidí, kteří občas zajdou, takže mě seznámili s místními revíry a poměry. Už jsem si nějaké informace zjišťoval a pochytil.

Kouč Baníku: Žádná krása, cílem bylo vyhrát za každou cenu. Smekl před veteránem

Máte za sebou už nějaký větší úlovek?

Pár jich ve sbírce mám. Přece jen chytám odmala, nějakých dvacet let, takže jsem takový tichý blázen. (zasměje se) Jsou tam úlovky všeho druhu. Sumec, jeseter, dravci, takže to je můj velký koníček. Když je čas a počasí, jsem schopný u toho strávit celé večery. Je to můj relax a odpočinek, třeba po fotbale. Rád si zajdu takhle sám do přírody a vydechnu si u vody.

A třeba nějaké turistické lákadlo v Ostravě a okolí, na které se chystáte, máte?

Zatím jsem nad tím nepřemýšlel. Chystám se spíše na ty ryby.

Majitel Baníku na setkání s fanoušky: o ambicích, přestupech, Almásim i oslavách

Na stadionu ve Vítkovicích zřejmě už naposledy bude jen tisíc diváků, za týden s Olomoucí už bude moci být zaplněna polovina hlediště. Je to faktor, na který se těšíte, nebo vám víc vyhovuje komornější atmosféra, na kterou jste byl asi z Dukly a právě Teplic zvyklý?

O to víc se na příští týden těším, protože vím, jací fanoušci tady jsou. Už aby to bylo, zvlášť na Baníku jsou fandové dvanáctým hráčem. Ale nejprve musíme ještě před prázdným stadionem zvládnout Teplice, což nebude lehké. Ještě nedávno se tam změnil trenér, já pod ním něco odehrál, takže vím, že budou houževnatí. Zvlášť když hrají o záchranu. Věřím ale, že doma to zvládneme a uděláme plný počet bodů.

Vypsal jste pro kabinu odměnu?

Zatím jsme se o tom nebavili, ale je možné, že nějakou motivaci do šatny hodím.

Není příjemné číst, že odejdete, přiznává Kuzmanovič. Vystřílí Baníku Evropu?

Jelikož 21. kolo FORTUNA:LIGY nabídne i zápasy Sparty s Plzní a Slovácka proti Slavii, je to další možnost se přiblížit čelu tabulky. Vnímáte to tak?

Řekl bych, že to neřešíme, moc se o tom nebavíme. Hlavně se soustředíme sami na sebe. Samozřejmě vnímáme, že jsme se dotáhli na Slovácko, byť to má zápas k dobru. Víme, že kdybychom vyhráli, pomůžeme si, ale soustředíme se na sebe.