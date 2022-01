Vzešly z toho čtyři branky a základ pro výhru sešívaných (4:2). A to zrovna Chlumecký ještě dvě situace zachránil. „Do prvního poločasu jsme vstoupili přesně tak, jak jsme nechtěli. Co jsme měli na Slavii praktikovat, ona hrála na nás. Všude jsme byli druzí, prohrávali jsme osobní souboje, pozdě jsme si přebírali hráče. Prostě se to na nás valilo. Jeden útok za druhým, z toho pak pramenily naše chyby a šance Slavie,“ popsal svůj pohled.