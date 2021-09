„Hodil jsem to Kuzmovi (Kuzmanovičovi), ten nějak prošel mezi dvěma hráči, nastřelil to před bránu a Mazuch si to tam sám srazil,“ popsal okamžik svými očima zkušený zadák.

„Asi štěstí, ale šli jsme za ním a byli jsme tak odměněni. I takový gól se počítá,“ dodal s úsměvem Jiří Fleišman.

Jak byste zhodnotil celkově zápas?

Náročný, dlouho jsme se na něj připravovali, protože po reprezentační pauze nás čekala minisérie venku a pro nás bylo důležité tady to zvládnout. Věděli jsme, že Teplice budou hrát hodně bojovný fotbal, šlapat do toho na sto procent a to se i potvrdilo. Měli jsme nějaký plán, který nám tolik nevycházel. V úvodu druhého poločasu jsme měli mírnou převahu, ale naopak Teplice šly do vedení. O to to bylo těžší, protože se soustředily spíše na bránění. Pomohla nám ale střídání, zápas jsme otočili a relativně v klidu ho dohráli.

Po brance Teplic jste se na sebe koukali a gestikulovali s Davidem Lischkou. Kdo neubránil střelce gólu Trubače?

Já jsem o něm nevěděl, a když mezi námi proběhl, bylo pozdě nějak zareagovat. Určitě jsem si měl zkontrolovat, jestli tam někdo neběží a s Lišákem to půjde za námi. Možná spíše za mnou, protože já se měl rozhlédnout. Bohužel stalo se, gól jsme dostali, ale místo toho, aby nás složil, jsme si něco vyříkali, vysvětlili. Pak jsme byli trochu lepším mančaftem a šli za tím, abychom to otočili.

Vyrovnávací gól brzy po trefě Teplic byl asi důležitý, že?

Samozřejmě to pomůže, protože když inkasujete, máte chvilku hlavu dole. Pokud se nepodaří okamžitě vyrovnat, sráží vás to a přijde nervozita. Nám se ale vyrovnat podařilo, takže jsme zase měli bod, soustředili jsme se na defenzivu a je na nás, abychom vstřelili druhou branku. To se nám povedlo a je to extrémně důležité vítězství, protože jedeme zase ven, do Olomouce, která hraje výborný fotbal a nečeká nás tam nic jednoduchého.

Co jste si řekli v poločase, protože první půle nebyla z vaší strany moc vydařená? Teplice měly víc šancí.

Nebudu úplně říkal, co tam padlo, ale před zápasem jsme měli plán a v první půli se nám to nedařilo plnit. Tak jsme si to v poločase zopakovali, že stav je 0:0, a když se budeme držet toho, co chceme hrát, tak nám to musí vyjít. Vstup do druhého poločasu nebyl špatný, paradoxně jsme ale inkasovali. Po vyrovnání jsme se ale dál mohli držet plánu a jít za vítězství.

Jak moc cenné je tohle vybojované vítězství?

Extrémně. Teplice hrají dobrý fotbal, fyzicky náročný, je to hodně o soubojích, běhání, takže pro každého soupeře těžké. Je mi líto, že jsou tam, kde jsou, protože kousek odsud pocházím, Teplice mám rád, přeju jim, ať se zvednou. Teď mohou začít vyhrávat.

Berete to jako speciální zápas?

Ne, to ne, protože já tady nikdy nehrál. Speciální to není, ale když jsem žil v Mostě, jezdil jsem se na Teplice dívat. Pořád si myslím, že do ligy patří, takže jim přeji, aby to zvládli.

Opět jste si výhrou pomohli v boji o poháry, co myslíte?

Upřímně by nás nenapadlo, že to bude takhle, ale o pohárech vůbec nemá cenu spekulovat. Máme za sebou teprve sedm kol, to je strašně málo. Navíc jsou tam mančafty, které také budou vyhrávat a my budeme rádi, když se nám bude dařit. To jsme si řekli v šatně sami, stejně jako když tam byl majitel, že na tabulku nebudeme koukat, pojedeme zápas od zápasu. Když člověk na to pořadí hledí, může si říct, že to půjde samo, ale jak jsme viděli teď, nepůjde. Teplice jsou sice dole, ale místy byly lepší než my. Takový je fotbal. Nesmíme koukat na tabulku.

Výsledky svých protivníků ale asi sledujete…

Samozřejmě sledujeme, protože jsou všude. V kabině je ale zdravý rozum a nikdo si nepřipouští, že budeme lehce porážet každého. Takhle kabinu nastavenou nemáme. Od nás starších, přes mladší až to končí u trenéra, který opakuje, že bez práce tam, kde jsme, za dva tři týdny být nemusíme. Musíme makat každý zápas i trénink.

Co vám obrat dal?

Sebevědomí, protože jsme na to měli jen třicet minut. Ale nesmíme si myslet, že když jsme otočili jeden zápas, tak otočíme každý. Určitě tam byly chyby, my si to rozebereme a od pondělí se budeme připravovat na Olomouc.