/ROZHOVOR/ Tahounem fotbalistů ostravského Baníku byl (nejen) v sobotním duelu s Pardubicemi Brazilec Ewerton, do formy se ale dostal i obránce David Lischka. Jistý dozadu, kde vyhrál spoustu soubojů i sprintů, zároveň konstruktivní do útoku. Pomáhal zakládat ofenzivní výpady Slezanů. Šestadvacetiletého bývalého hráče Sparty, či Jablonce trenér Pavel Hapal označil za nejlepšího muže na hřišti. A to i přesto, že jako levák nastupuje vedle Karla Pojezného na pravé straně stoperské dvojice.

Jak byste zhodnotil sobotní zápas? Skvělý výkon, nicméně neproměnili jste šance a máte jen bod…

Neřekl bych, že skvělý výkon. Ale musím mužstvo pochválit, že ani za stavu 0:1 jsme se nevzdávali, chtěli jsme být aktivní a tlačit se do brány. Ale o skvělém výkonu bych nemluvil. Skvělé by to bylo i s vítězstvím. Měli jsme tam nějaké závary, šance, které jsme neproměnili, ale bohužel nám chyběla kvalita v posledních dvaceti metrech. Dostávali jsme se přihrávkami mezi jejich řady, ale před šestnáctkou jsme potřebovali být efektivnější a kvalitnější.

Byli jste nebezpeční hlavně střelami z dálky…

Přesně tak. Obstřelovali jsme je, Viktor Budinský si zachytal. Měli jsme být efektivnější, přehrávat balon více ze strany na stranu, a mít i kvalitnější centry, počkat si na správnou chvíli, kdy se naskytne skulinka. Být trpěliví.

Soupeř hlavně bránil. A dobře.

S tím jsme počítali. Víme, že doma jsme měli fazonu, sérii bez prohry, a že jsme docela dominantní při držení míče, takže jsme předpokládali, že soupeř bude dobře bránit. Ale je to o nás. Prosadit se i v tom hustém bloku… Musíme se naučit na něj hrát. Je to o posledních dvaceti metrech, kdy to musíme vyřešit lépe.

Hosté zároveň hrozili z brejků. Nezatrnulo vám místy?

Věděli jsme, že do hry během zápasu půjde místo Černého Krobot, který je rychlostní typ, na což budou sázet. Hustý blok vzadu a čekání na jednoduché brejky. Měli tam jeden závar, ale jinak se nám to celkem dařilo odvracet.

Na Pardubice se vám moc nedaří, v roce 2023 máte ze tří duelů jen dvě remízy. Je to náhoda, nebo vám nesedí?

Někdy to tak ve fotbale je, že máte tým… Ne, že se nedaří, ale vyhovuje mu proti vám hrát. I naši trenéři jsou velcí kamarádi, pan Kováč mužstvo vždy dobře připraví. Byl to ale zápas, kdy jsme měli doma uhrát tři body.

Byla penalta velký zářez do vašich plánů?

Jo, ale jsme jeden tým, včetně realizáku, lavičky. Když Patrick (Kpozo) udělal penaltu, tak to zářez byl, ale pořád šlo o první poločas, bylo na nás, abychom mu pomohli. On nám to třeba vrátí jindy. Měli jsme x minut na to zápas otočit. Jedeme dál.

A co vy? Už je z vás definitivně pravý stoper?

Zrovna po zápase jsem se bavil s panem Kováčem, že mi to teď paradoxně více vyhovuje zprava, než zleva. Už si zvykám na tu pozici a cítím se tam dobře. Furt jsem ale levák. Uvidíme. Teď je situace, že dva leváci hrají vedle sebe, což se vždycky říkalo, že nejde. Že spíše dva praváci. Doufám, že ten mýtus je pryč.

V sobotu jste ale uprostřed často zůstával sám.

Pardubice se stahovaly v jedenácti hráčích, včetně Černého. Všichni šli dozadu před vlastní šestnáctku, na mě pak zbyla prostřední skupina. Karel Pojezný má levou nohu na centr lepší, než bych ho bral já z pravé strany, takže byl víc ofenzivnější.

Jejich stopeři byli mladí, patřil mezi ně i Ondřej Kukučka, odchovanec Baníku, jehož příběh je známý. Bylo jasné, že nebude oblíbený u ostravského publika, bylo tématem ho dostat pod tlak?

Nebylo. Vůbec.

Začíná reprezentační pauza, liga má za sebou jedenáct kol, vy jste v šestce. Jak dosavadní průběh ročníku hodnotíte?

Ještě je brzo. Teď byla velká euforie, ani nevím kolik zápasů v řadě, včetně poháru, jsme neprohráli. Tuším sedm, teď tedy série pokračuje osmým. Samozřejmě všichni chceme vyhrávat. Po výsledku v Olomouci přišlo více fanoušků, za což jim děkujeme. Každý očekával výhru, i my ji měli v hlavě. Bohužel Pardubice si odvážejí bod a to je pro nás doma ztráta, ale musíme být pokorní, něco si z toho vzít a pokračovat dál v nastavené práci.