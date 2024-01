Šlo to. Užívat si to člověk užívá, hlavní ale je, že zase po čase uvidí kamarády, pokecáme, protože jinak má každý své starosti, tak na ně aspoň chvilku zapomeneme. V tom je to krásné.

Naposledy jsem hrál v létě za starou gardu. Už ani nevím, kde přesně to bylo. Někde na vesnici. Ale předtím dlouho nic. To víte, covid a tak, holt se člověk na hřiště tolik nedostal.

Petr Zajaroš říkal, že budete dirigovat mladíky před sebou…

(usmívá se) Víte, ti mladí už nejsou mladí. Mají své zkušenosti, jsou to kluci, kteří v Baníku i jinde toho odehráli opravdu hodně. Ty není třeba dirigovat. Spíše se setkat, pobavit, popřát si do nového roku. To se mi na tom líbí.

Jaké to je být na hřišti s o dvě generace mladšími hráči?

Můžete si říkat, jaké by to bylo hrát v jiné době, ale to je jen chvilka, protože to neovlivníte. My jsme si svoje odehráli, mám tři tituly, hrál jsem za nároďák, kolem sebe vidím další takové kluky. Necítím se být jiný, než oni. Ale je pravda, že někteří by ještě v nižších soutěžích hrát mohli. Pro žízeň, ale pohyb je důležitý. Každopádně jsem za to rád, protože to ukazuje, jak úspěšné hráče Baník má. Ale třeba Milan Baroš, toho, když jsem v Baníku pracoval, jsme sem brali. Znám ho odmala, je to skvělý fotbalista i kluk, takže jsem rád, že jsem s ním teď mohl být na jednom hřišti.

Je to zvláštní vidět nynější čtyřicátníky, které jste před lety pomáhal vy a vaše úspěšná generace vychovávat?

Přiznám se, že spoustu kluků tady jsem ani neznal, protože jsem byl deset let v Rakousku, takže tam mám mezeru. Ale třeba Páleníka jsem trénoval v juniorce. Prostě kluci spíše ve středním věku. Je ale příjemné se s nimi vidět. Aspoň na chvíli omládnete.

Co říkáte na současný Baník?

Dnešní fotbal je jiný, než za nás. Do daného systému musíte mít hráč, aby se tým prosadil, a udělal i nějaký úspěch. K tomu sbírat i zkušenosti. Přiznám se, že zatím se mi to docela líbí, jen to musí vydržet, nebo spíše získat větší stabilitu. Ta Baníku chybí.

Jak to myslíte?

Vyhrají venku těžký zápas, ale pak přijedou domů, trápí se, ztrácí, nebo rovnou prohrají. Jablonec, Pardubice, to jsou zbytečné body, které teď chybí. Musíte prostě mít hráče, kteří najedou na určitý standard, a ten pak drží celý rok.

Zisk 27 bodů je dobrý?

Uměl bych si představit víc. Ideálně plný počet. (usmívá se) Ale buďme rádi aspoň za tohle. Vždycky může být hůř. Baníku bych už přál konečně nějaké poháry. Tak uvidíme.