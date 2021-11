Baník sice ve středních Čechách nakonec remizoval 1:1, když na úvodní trefu Filipa Kubaly z 65. minuty odpověděl o osm minut později Nemanja Kuzmanovič.

„Jestli bod beru, nebo ne, nechci hodnotit. Po Spartě jsem to tak cítil, ale dnes to tak nemůžu říct. Utkání mělo svůj vývoj, my v některých pasážích udělali chyby a víc nechci hodnotit. Takhle to dopadlo a bezprostředně po utkání nevím,“ uvedl trenér Ondřej Smetana.