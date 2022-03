Slyšet byly oba tábory, hostující příznivci, kterých přicestovalo odhadem tisíc, však domácí většinu hlasivkami překřičeli. Nechyběla ani zajímavá choreografie.

Zdroj: Deník/David Hekele

„Dneska jsem asi poprvé zažil, že fanoušci byli na stadionu dřív než hráči,“ zasmál se na adresu baníkovců obránce Slovácka Vlastimil Daníček.

„Ale bylo to příjemné, úžasná atmosféra a jsme rádi, že jsou zpět. Vždy to zápasu pár procent přidá,“ dodal spokojeně.

Stoper David Lischka přiznal, že se Ostravané díky tomu cítili jako doma.

„Byla to také jedna z věcí, na kterou jsme se těšili. Osobně jsem viděl nějaké snímky, jak to tu probíhalo předtím, když jsem za Baník ještě nehrál a musím říct, že je to něco nádherného, když jsou fanoušci s námi. K fotbalu patří, pak si to všichni užíváme víc a má to jiný náboj. I pro hráče Slovácka,“ uvedl.