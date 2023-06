/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jen něco přes tři týdny uplynuly od konce minulého ročníku a fotbalisté Baníku Ostrava se už chystají na ten nadcházející. Po pondělních kondičních testech vyběhl tým Pavla Hapala o den později k prvnímu tréninku na Bazalech.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v letní přípravě 2023. | Video: David Hekele

Trenéři měli k dispozici 27 jmen, včetně oficiální posily Abdullahiho Tanka i těch, u nichž chybí jen formality - Filip Blažek, Filip Kubala a Ewerton. Zároveň se již dotahují příchody brankáře Jakuba Markoviče a Tomáše Riga z pražské Slavie.

Naopak kvůli reprezentačním povinnostem scházeli Filip Kaloč, Karel Pojezný, Gigli Ndefe, Muhammed Sanneh, z osobních důvodů Jaroslav Svozil a pochopitelně útočník Muhamed Tijani, jež se připravuje se Slavií v Portugalsku. Na týdenní zkoušku se přijel ukázat nigerijský křídelník David Fadairo.

Po dlouhodobém zranění už naplno trénoval Daniel Tetour, do řady cvičení se zapojoval i další rekonvalescent Ladislav Takács. S omezeními po zraněních trénují Jiří Klíma a Ladislav Almási a postupně by měli přecházet do plné zátěže.