Trenér Baníku Tomáš Galásek však tribunám za podporu na pozápasové tiskové konferenci poděkoval. „Lidé nám tady fandili, jsou tím známí, i když první poločas byl takový, jaký byl. Je to důležitá výhra,“ prohlásil.

Nejvíce o sobě fanoušci dali vědět v průběhu druhého poločasu, kdy roztáhli svou choreografii, kterou doprovázelo i množství pyrotechniky.

Útočník Ladislav Almási si přál, aby ve středu na poslední utkání na domácím hřišti v ročníku přišla co nejvyšší návštěva. „Čím víc lidí přijde, tím lépe. Když tu Slavia hrála v zimě, tak mám dojem, že kvůli covidu tu nikdo nemohl být. Nebo jen pár lidí. Bylo to smutné, na to, jaký to byl zápas. Věřím, že fanouškům uděláme radost,“ prohlásil.

„Poslední domácí zápas v sezoně se Slavií, co víc si přát? Doufám, že bude pěkné počasí a lidé nás podpoří,“ dodal Almási.