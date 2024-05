/FOTO, VIDEO/ Možná méně fanoušků, než se čekalo, nebo spíše doufalo, si našlo cestu na sobotní zásadní duel druhého kola nadstavbové skupiny o titul, v němž nakonec fotbalisté Baníku Ostrava podlehli Mladé Boleslavi 0:1. Na tribunách vítkovického stadionu však i při návštěvě osmi a půl tisíce lidí bylo živo. A to i krátce po zápase, kdy se pískalo a fanoušci si vše vysvětlovali se samotnými hráči. Podívejte na fotky a videa Deníku.

Kotel fanoušků Baníku Ostrava v zápase proti Mladé Boleslavi (11. května 2024). | Video: David Hekele

Nápadité choreo, pyrotechnika, včetně ohňostroje, které na chvíli zápas přerušily, ženský prvek, a také hokejoví fanoušci Švédska, Slovenska, Lotyšska či Polska. Ti všichni vytvářeli atmosféru „bitvy o Evropu“, která konečné čtvrté místo po trefě Yusufa Hilála přiblížila Středočechům. Naopak Baník odkázala na to, aby kromě Slovácka v posledním kole vyhrál aspoň jeden z venkovních duelů na Spartě nebo v Plzni.

„Může se stát cokoliv. Samozřejmě, dnešní výsledek nám vůbec nepomohl, protože se Boleslav dostala před nás o dva body, takže dá se říct… Dá se říct, už to nemáme ve svých rukou, ale pořád máme tři zápasy a když je vyhrajeme, tak nevěřím, že Boleslav všechny tři vyhraje,“ prohlásil útočník Filip Kubala.

Zdroj: David Hekele

Utkání 2. kola nadstavby první fotbalové ligy, skupina o titul: Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav, 11. května 2024, Ostrava. Fanoušci Baníku.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Po utkání byli fanoušci natolik rozhořčeni, že skandovali „my chceme Baník“ a posléze si pod kotlem věc vysvětlovali i s týmem. Především pak s kapitánem Davidem Lischkou. „Vyhrajte v Plzni,“ znělo pak stadionem.

„Byl bych také naštvaný, kdybych šel na fotbal, hráli jsme o Evropu a nedali gól. Kdo by nebyl,“ hlesl jen Filip Kubala. „Když jdu na nějaký jiný sport, chodil jsem na hokej na Třinec, tak euforie, ty emoce, to bylo neuvěřitelné. Vím, že ti lidé tady to chtějí zažít, já jim to chci dát a o to více mě mrzí, že jim nemohu přispět ani těmi góly,“ dodal.

