Baníkovci přicestovali podle očekávání opět ve velkém množství, a více než solidně zaplnili svůj sektor. Několik desítek příznivců zvolilo přepravu vlakem, a byť se zpožděním, po 14. hodině pohodlně dojeli do cílové stanice. A spokojeně mohli večer i odjet. Baník góly Jiřího Fleišmana a Ladislava Almásiho vyhrál 2:0.

/FOTOGALERIE/ Šest hodiny na cestě, dva přestupy, stovky ujetých kilometrů. Fanoušci fotbalového Baníku Ostrava absolvovali jednu z nejdelších tras během ročníku, když v neděli dorazili do severočeského Liberce, kde Slezany čekal duel 10. kola FORTUNA:LIGY. Vyplatilo se! Svěřenci Ondřeje Smetany se jim odměnili vítězstvím 2:0.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.