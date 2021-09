„Bylo to fantastické a pro mě speciální. Byla tu rodina, spousta kamarádů. René Bolf dával gól, měli jsme i další šance, k tomu neskutečná podpora fanoušků, protože se sice hrálo v Olomouci, ale na tribunách bylo asi sedmdesát procent baníkovců. Hodně jsme si pak užili cestu zpátky do Ostravy,“ vybavil si Heinz.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava se v pátek v předehrávce 8. kola FORTUNA:LIGY budou snažit o další body do tabulky nejvyšší soutěže na hřišti Sigmy Olomouc. Stejně jako v minulých letech je požene i početná armáda jejich fanoušků. Podívejte se, jak podpora fanoušků Baníku v minulých letech vypadala.

