/FOTOGALERIE, VIDEO/ Středu a čtvrtek strávili zátěžovými testy na Ostravské univerzitě, v poslední den pracovního týdne ale už vjeli do plné přípravy. Neoblíbený zimní dril začal i fotbalistům Baníku Ostrava, trenér Pavel Hapal měl na prvním tréninku celkem 29 hráčů, včetně posily Matúše Rusnáka. Naopak trojice svěřenců – Abdullahi Tanko, Michal Frydrych a Daniel Tetour – mu chyběla. K tomu samozřejmě Brazilec Ewerton, jehož situace se v minulých dnech nijak nepohnula. Zároveň klub řeší nepříjemnost okolo zastavení přestupů, jak jako první informoval web isport.cz. Informace Deníku tento fakt potvrzují.

První trénink fotbalistů Baníku Ostrava v zimní přípravě. | Video: David Hekele

Je to takové deja vu. Stejně jako v létě řeší Baník velkou otázku, zda dál bude moci počítat s hostem ze Slavie, či nikoliv. Před půlrokem šlo o Srdjana Plavšiče, který nakonec zamířil do Polska, nyní jde o Ewertona.

„V přípravě nám nechybí, uvidíme, jestli nám bude chybět v soutěži,“ pousmál se trenér Pavel Hapal. „Podmínky byly takové předem, Slavia si ho stahuje zpátky, ale pořád je to otevřené. Myslím si, že pokud by Ewerton někam nepřestoupil a neodešel, tak na jaře by s námi mohl hrát,“ zadoufal kouč.

Starosta, Lašty, Pelíšky... Podívejte se na 17 podzimních choreí fanoušků Baníku

„Neříkám, že mě to mrzí, ale ať už Plavša, nebo Ewerton k nám přišli po dlouhodobém zranění ze Slavie, práce na nich byla znát, i Ewerton se tu cítil dobře a to bylo vidět i na hřišti. Odehrál výborné zápasy, vstřelil spoustu gólů a byl platný. Uvidíme. Je to otevřené. Jak se ale říká, všichni jsou nahraditelní, takže si musíme poradit i tady,“ dodal Pavel Hapal.

Z členů kádru mu chybělo i trio Tanko, Tetour, Frydrych. Každý z jiného důvody. První kvůli pozdnímu příletu z Afriky, Tetour je po operaci kolene a třísla, Frydrych pak byl s v minulosti zraněným kolenem na kontrole. Naopak dlouho zraněný trénoval Ladislav Takács, zapojilo se i pět mladíků z béčka. Brankář Mikuláš Kubný, obránci Patrik Měkota a David Krupička, a také záložníci Michal Málek s Radimem Šudákem.

Legenda o derby v Ostravě: Aspoň na chvíli omládnete. Baníku chybí stabilita

Na umělé trávě na Bazalech nechyběla ani zatím jediná posila Matúš Rusnák. „Matúše jsme měli rozdělaného už na konci soutěže, hodně jsme s ním komunikovali, já s ním mluvil několikrát, a on se rozhodl pro Baník, za což jsem rád. Je to typ rychlostního hráče na kraj, což nám zvýší na pravé straně konkurenci,“ popsal Pavel Hapal.

„Jen doufám, že zůstane zdravý, ale touto cestou bychom se ale měli ubírat, protože dnes ve fotbale rozhoduje rychlost a on je takový hráč,“ doplnil Hapal s tím, že klub pracuje na dalším posílení, byť má aktuálně zastavené přestupy, jak jako první informoval web isport.cz. Informace Deníku tento fakt potvrzují, nicméně nemělo by se jednat o nic fatálního, či těžko řešitelného. Zároveň je ve hře odchod záložníka Filipa Kaloče do ciziny. Zájem má německý druholigový Kaiserslautern.

Kanonýr Daněk: Dnes bych v Baníku nechtěl hrát. Útok s Barošem? Třeba příště

Aktuální kádr:

Brankáři: Jiří Letáček, Jakub Markovič, Martin Hrubý, Mikuláš Kubný

Obránci: Filip Blažek, Michal Frydrych, Jan Juroška, Patrick Kpozo, David Krupička, David Lischka, Matej Madleňák, Patrik Měkota, Gigli Ndefe, Karel Pojezný, Matúš Rusnák, Eldar Šehič

Záložníci: Jiří Boula, David Buchta, David Fadairo, Samuel Grygar, Filip Kaloč, Michal Málek, Robert Mišković, Tomáš Rigo, Matěj Šín, Radim Šudák, Ladislav Takács, Daniel Tetour

Útočníci: Ladislav Almási, Jiří Klíma, Filip Kubala, Abdoullahi Tanko