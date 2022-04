OBRAZEM: Sparta v. Baník na Letné? Rivalita na hřišti i v hledišti, podívejte se

/FOTOGALERIE/ Zápasy pražské Sparty s Baníkem Ostrava patří dlouhá léta k ozdobám každého ročníku fotbalové ligy. Svátek to není jen pro hráče, ale také pro fanoušky. To bude platit i pro sobotní duel 27. kola FORTUNA:LIGY. Deník se podíval do svého bohatého fotoarchívu a vybral záběry ze vzájemných střetnutí na Letné v minulých letech. Najdete se?

Fanoušci při zápasech Sparta Praha - Baník Ostrava. | Foto: Deník