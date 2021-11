Mezi fanoušky Baníku ale chyběli ultras, jelikož ti se dohodli na tom, že během vládních opatření, kdy na stadiony mohou jen očkovaní nebo ti, kteří prodělali onemocnění covid-19, nebudou fandit z tribun, nýbrž zpoza bran stadionů.

Sport na kolečkách. Putovní výstava fotografií dorazila do Ostravského muzea

„Myslím, že i dneska tady chyběli. Je to realita a nemůžu říct nic jiného. Ve spoustě utkání nám pomohli k bodům, dokážou tým dostat pod pozitivní tlak, motivovat ho a hráči si toho cení. Možná pak drobné detaily, jako jsou oni, pak rozhodují, že jsme někde o půl kroku dřív, jsme pevnější v souboji a přetlačíme to na naši stranu. Doma i venku nám budou chybět, to je jasné,“ uvedl trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana.