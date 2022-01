První úspěch v přípravě! Baník bez Sora a Falty porazil Budínského trefou Maďary

Ani to ale nemá zabránit v očekávaném přestupu. Kromě finanční kompenzace (suma okolo 30 milionů korun), podílu na dalším Sorově přestupu (asi 15 procent) by měli na Bazaly dorazit i dva hráči. Podle informací Deníku by mělo jít o defenzivního univerzála Ladislava Takácse a dalšího křídelníka z Nigérie - Ubonga Ekpaie. U obou by mělo jít o hostování. V případě Takácse bude záležet i na zdravotní stránce, s níž se pětadvacetilý obránce či záložník potýká.

Sor by každopádně - pokud vše půjde jak má - měl během čtvrtku opustit kemp Baníku a odletět do Česka. Velký přestup na trase Ostrava - Praha je téměř dotažen.

Mladík přišel do Ostravy ze své domoviny natrvalo loni v zimě. Předchozí možnost o dva roky dříve pokusit se prosadit ve slezském klubu mu totiž zhatil koronavirus. V české nejvyšší soutěži debutoval v únoru s Pardubicemi, celkově odehrál 25 ligových zápasů, v nichž zaznamenal tři trefy a šest gólových přihrávek.

Ostravský rychlík zaujal svými výkony především v aktuálním ročníku, kdy nastoupil do šestnácti zápasů, odehrál celkově 602 minut a třemi góly a pěti asistencemi pomohl Baníku na páté místo tabulky FORTUNA:LIGY. Nejprve se o Sorovy služby ucházela Sparta, jednání však zkrachovala. Naopak rivalové z Edenu byli, zdá se, úspěšnější.