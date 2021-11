Baník vyrukoval na Votroky i s brankářem Viktorem Budinským, nad jehož startem kvůli poranění svalu z duelu se Spartou visel otazník. Do sestavy se vrátil i klíčový obránce David Lischka.

Ostravané se opět přesvědčili, že být herně lepší nemusí nic znamenat a výhru to nezaručí. Svěřenci Ondřeje Smetany měli územní převahu, ale do šancí se jen těžko dostávali. První poločas nabídl spíše souboje, než hezký fotbal. V úvodu po centru Kuzmanoviče mířil mimo hlavou Almási a pak se dlouho nic nedělo. Až před pauzou prověřil Fendricha Kaloč, na opačné straně zahrozil Vlkanova ranou do boční sítě.

Pořádnou šanci měl až o chvíli později, kdy ale jeho zakončení na poslední chvíli zmařil Kaloč. Po obrátce se chvíli nehrálo, když Almási zajel do brankáře Fendricha. Hradec se pak herně zlepšil a vše vyvrcholilo v 65. minutě, kdy po sklepnutí kapitána Vlkanovy se prosadil Kubala.

Baník tak vrhnul síly do ofenzivy a výsledkem byl v 73. minutě dlouhý pas Budínského, a přesné zakončení Kuzmanoviče. V závěru se obě mužstva snažila strhnout výhru na svou stranu, ale nic už to nepřineslo.

„Věděli jsme, co nás tady bude čekat, že Hradec hraje důsledný, nepříjemný, důrazný fotbal, jsou kompaktní v defenzivě a čekají až to soupeř trochu otevře. V rychlých protiútocích jsou pak nebezpeční. Tomu jsme se chtěli vyvarovat a bylo jasné, že se to bude lámat ve druhém poločase, že si výsledek i celý zápas musíme odpracovat. To se potvrdilo,“ řekl trenér Baníku Ondřej Smetana.

Šlo o soubojové utkání. „Ve druhém poločase se to otevřelo, měli jsme trochu víc ze hry, větší držení míče, ale soupeř nás potrestal z brejku. Pomohlo nám střídání, byli jsme dominantnější, a zaplaťpánbůh nám vyšla jedna akce,“ oddechl si.

„Abychom tady uspěli, měli jsme si výsledek držet i v druhém poločase, čekat si na šance a nedostat gól. Bohužel se to nepovedlo. Aspoň že jsme vyrovnali,“ dodal Ondřej Smetana.

Podle domácího kouče Miroslava Koubka šlo o dramatické utkání, které mohlo diváky bavit. On ale musel řešit absence tří ze čtyř středových hráčů – Rada, Kodeš a Kateřiňák. „Museli jsme trochu improvizovat, ale myslím, že hráči jako Urma nebo Soukeník to zvládli,“ ocenil Koubek.

Zároveň byl rád za defenzivní výkon svého týmu. „I když měl Baník převahu, do mnoha šancí jsme ho nepouštěli, aby Fendrich musel dělat nějaké zázraky. Bylo tam několik situací, kdy jsme měli naději v přechodové fázi, měli jsme je řešit lépe. Tam vidím deficit v našem výkonu,“ zhodnotil Miroslav Koubek.

Litoval vyrovnávací branky. „Věděli jsme, že to takto dává Baník za obranu, speciálně jsme se na to připravovali, ale bylo to rychlé, nezachytili jsme to. To je minus. V té době jsme věřili, že Baník můžeme porazit. Už jsme pak nenašli sílu to zvrátit. Bod ale přijímám. Je pro nás cenný,“ uzavřel Koubek.

FC Hradec Králové – FC Baník Ostrava 1:1 (0:0)

Branky: 65. Kubala – 73. Kuzmanovič. Rozhodčí: Batík – Caletka, Kotík. ŽK: Novotný – Ndefe, Almási, Potočný. Diváci: 1211. Hráno v Mladé Boleslavi.

Hradec Králové: Fendrich – F. Čech, J. Král, Jakub Klíma – Mejdr, Soukeník, Urma, F. Novotný – P. Dvořák (60. Kubala), Prekop (78. Vašulín), Vlkanova (90. Harazim). Trenér: Koubek.

Baník Ostrava: Budinský – Juroška, Svozil, Lischka, Fleišman – Tetour, Kaloč (71. Budínský) – Ndefe (71. Potočný), Kuzmanović, D. Buchta (81. De Azevedo) – Almási. Trenér: Smetana.